Wenger OUT! (FOTO)

Na nebu iznad Hotornsa osvanuo baner s jasnom porukom za Arsena Vengera

Gotovo je - pukla je ljubav navijača Arsenala i Arsena Vengera!

Bio je to mart 2014. godine, kada je navijačima Mančester junajteda pukao film i kada su definitivno „presekli“ da Dejvid Mojes mora da ode sa Teatra snova. Natpisom, nakačenim za rep aviona, Mojesu su tada poručili da je „Pogrešni“ i da što pre treba da napusti klub. Bezmalo tri godine kasnije, navijači Arsenala iskoristili su metod pristalica Junajteda i poslali jasnu poruku Arsenu Vengeru - vreme je da ode!

Šuškalo se Ostrvom prethodnih dana da je među navijačima Tobdžija dogovoreno da iznajme avion i istaknu natpis kojim će i Vengeru, a i čelnicima londonskog kluba, staviti do znanja da je definitivno vreme za razlaz.

"No contract - Wenger out", ili, u slobodnom prevodu - Arsene, odlazi.

Na nebu iznad Hotornsa, samo nekoliko trenutaka pre početka susreta VBA i Arsenala, pojavio se avion upravo sa pomenutom porukom.

Valjda je i sada i Vengeru definitivno postalo jasno da više nije poželjan u klubu kojem je dao dve decenije života. Pominje se da će na kraju sezone zaista napustiti menadžersku poziciju i da će preuzeti vođenje Arsenalove akademije, gde bi se posvetio radu s mladim, nadarenim igračima.

Možda je to trebalo i ranije da se dogodi...

(FOTO: Action Images)