(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Držao je selektor Aleksandar Đorđević slovo na podužoj konferenciji za novinare posle preslišavanja Italije, te redom odgovarao na novinarska pitanja. Razgovor se brzo pretvorio u analizu igre gotovo svakog pojedinca u srpskom timu. Posebno je istakao ljudske kvalitete Milana Mačvana, transformaciju Bogdana Bogdanovića, ulogu Bobana Marjanovića, te role Dragana Milosavljevića, Ognjena Kuzmića i Marka Gudurića, da bi poseban akcenat bacio na igrača koga je u prethodnih godinu dana imao prilike najbolje da upozna.

Vladimir Lučić svoj debitantski nastup u reprezentativnom dresu koristi kako bi selektoru Đorđeviću dokazao da može da bude njegov čovek za sve - žustru i mušku odbranu, kvalitetan napad, dominantan skok, igrač zadatka i energetska bomba srpskog tima. To je sve postigao za sedam utakmica na Evrobasketu.

"On je igrač koji mogu da čitaju igru veoma dobro. Nije opsednut poenima, iako ima i taj napadački arsenal. Talentovan je, odrastao je u pobedničkom timu, a tokom karijere uvek je bio u ekipama koje su išle na pobede. Zna šta bi trebalo da radi, zna da je nekad manje, zapravo - više i veoma je dobar na turniru, kao što je bio i na pripremama. Došao je u najboljoj formi od svih. Možda je to i normalno, jer je moj igrač u Bajernu i znao je šta da očekuje. Podigao je svoju igru na viši nivo. Srećan sam zbog njega jer je došao na svoje prvo veliko takmičenje i sa nama je ostvario ovaj cilj. I narednih godina biće u Bajernu, šutiraću ga u zadnjicu i teraću ga da bude još bolji".

Kada vam selektor, ujedno i trener u klubu, ovako nešto poruči, znajte da se u vama krije nešto posebno. Nešto što je Vladimir Lučić odavno ispoljavao. Da je kompletan košarkaš. Vretenaste građe, tela kao izvajanog za košarkaša, pobedničkog mentaliteta, ratničkog karaktera. Neki bi konstatovali da je pit bul. Jer se bespoštedno bori za svaku loptu, za svaki poen, u svakom kontaktu s protivnikom, u svakoj odbrani. Drugi bi rekli da je lav. Hrabar, odvažan, energičan, bez trunke straha, ali s fatalnim napadom. Toliko sebe daje u svakom trenutku, da čovek prosto mora da se zapita - odakle mu taj, nepresušni izvor energije, motivacije i želje?

On je sve to, pa i mnogo više od toga. On je X-faktor Srbije! Kada u najvažnijoj utakmici na turniru odigraš 32 minuta i imaš zaduženje da uništiš napadačku koncepciju dvojici najboljih ofanzivaca, Marku Belineliju i Điđiju Datomeu, to izvedeš dominantno, a onda imaš snage da istrčiš u kontru, uzmeš loptu i razvališ koš posle zakucavanja (onda se umalo i ozbiljnije povredi!), treba svima da bude jasno da se u Vladimiru Lučiću krije atomska energija!

Zato je držao igračku konstantu, čas ofanzivnu, čas defanzivnu, i terao protivnike da se predaju.

Imao je taj luksuz da bude „sastavljen“ u verovatno najjačoj fabrici talenata u ovom delu Evrope tokom poslednje decenije, da radi i izraste u velikog ratnika, da postane kapiten i sagradi šampionski mentalitet uz sve trofeje koje je podigao. Ta, pobednička crta, prati ga i sada. Kao i linija fajtera. To je ono što savršeno odgovara trenerskoj filozofiji Aleksandra Đorđevića i celoj priči koju gradi otkako je preuzeo kormilo Srbije. Zato se klupska saradnja u Bajernu savršeno pretočila u reprezentativnu poslasticu za obojicu.

Bio je malo opterećen time da mora da nastavi s dobrim igrama iz priprema i prenese ih na veliko takmičenje. Kada je sam shvatio da stvari ne idu tako i da samo treba da se prepusti igri, izašlo je ono najbolje iz njega. Suva energija, kao najvažniji element ovog tima.

Milan Mačvan je svojim igračkim, a iznad svega ljudskim kvalitetima prožmao niti kakve su dostojne igrača sa kapitenskom trakom, Bogdan Bogdanović je prirodni lider ove generacije, Boban Marjanović napadačko, a Ognjen Kuzmić defanzivno oružje Srbije u reketu. A Vladimir Lučić ima... Znate vi dobro!

Velika je, neizmerno velika šteta što ga je povreda leđa toliko dugo mučila...

PIŠE: Nikola Stojković (nikolaS_sN)

(FOTO: Fiba.basketball, Star Sport)