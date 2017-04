Za istoriju! Tripl-Rasel! (VIDEO)

Vestbruk noćas stigao Oskara Robertsona

Samo jednog imena danas su puna usta svima u Americi - Rasel Vestbruk! kao što se fudbalski navijači često zahvaljuju svevišnjem što žive u doba Kristijana Ronalda i Lionela Mesija, tako prekookeanski košarkaški fanatici uživaju u dominaciji popularnog Rasa. Bilo je samo pitanje kada će, ne da li će. I dogodilo se noćas - Vestbruk je dostigao legendarnog Oskara Robertsona po broju tripl dablova u jednoj sezoni.

Sve je u sportskoj Americi danas u znaku prve zvezde Oklahome na čiji učinak, doduše, senku stidljivo bacaju tu i tamo poneki komentar običnih navijača koji su sinoć primetili "sitno nameštanje 41. tripl-dabla za Vestbruka", mada za tako nešto zaista nije bilo potrebe, s obzirom da je preostalo još šest utakmice do kraja.

Znate već kako to ide kod Amera, asistencija je kada posle Rasovog dodavanja saigrač izdribla pola protivničkog tima i poentira; ili kada sam Ras u jednom napadu upiše šut, sokok i onda asistenciju.

U svakom slučaju, posle svega, kroz nekoliko decenija pamtiće se samo brojke, a one kažu da je Rasel Vestbruk noćas došao do 78. tripl-dabla u karijeri, po čemu je na četvrtom mestu u istoriji najjače lige sveta. Ovde će Oskar ipak ostati nedodirljiv, jer uradio je to 181 put u životu?! Vedeti Tandera nedostaje da još dva puta zaredom popuni sve tri kolone kako bi ipak oborio još jedan rekord i prestigao Vilta Čemberlena koji je devet puta zaredom stizao do tog tog učinka.

"Posebna noć koju nikada neću zaboraviti... Činjenica da sam to uradio ovde, u Oklahoma Sitiju. ima posebnu draž i težinu. Cela sezona je kao blagoslov za mene, nisam ni sanjao da mogu da postignem ovo", kazao je posle meča Ras.

I tek posle svega toga dolazi konstatacija: Vestbruk je noćas zabeležio taman onoliko poena koliko je mu je bilo potrebno - 12, na šta je dodao po 13 uhvaćenih lopti i dodavanja. Šut iz igre tek nešto preko 30 odsto. Oklahoma je imače igrala protiv Milvokija i slavila sa 110:79. Kod Baksa ponajbolji je bio Janis Adetokunbo sa dabl-dabl učinkom - 11 poena i 10 skokova.

Od večerašnjih utakmica izdvojićemo još siguran trijumf šampiona Klivlenda protiv Orlanda (122:102), odnosno pobedu Sparsa u sudaru sa Memfisom - 95:89, tek posle produžetka. Što se poena tiče istakli su se Klej Tompson (41) i Pol Džordž (35).

A najviše kao tim noćas je ubacio Bruklin koji je razneo Filadelfiju - 141:118. U poraženom timu dobre role imali su Timoti Luvavu (19 poena) i Dario Šarić (10)...

NBA - REZULTATI

Klivlend - Orlando 122:102

/Lav 28 - Furnije 21/

Indijana - Toronto 108:90

/Džordž 35 - Derozan 27/

Filadelfija - Bruklin 118:141

/Luvavu 19 - Lopez 16/

Vašington - Šarlot 118:111

/Vol 23 - Voker 37/

Nju Orleans - Denver 131:134

/Dejvis 41 - Galinari 28/

Njujork Niks - Čikago 100:91

/Entoni 23 - Batler 26/

Oklahoma - Milvoki 110:79

/Kanter 17 - Bizli 14/

San Antonio - Memfis 95:89 (84:84)

/Lenard 32 - Konli 19/

Juta - Portland 106:87

/Hejvard 30 - Mekolum 25/

Golden Stejt - Minesota 121:107

/Tompson 41 - Muhamad 24/

Sakramento - Dalas 98:87

/Meklemor 22 - Brusino 13/

(foto: Action images)