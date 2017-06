Za nošenje dresa Barse u Saudijskoj Arabiji preti 15 godina robije!

Predratno stanje na Arapskom poluostrvu utiče i na sasvim obične, životne stvari

Od kako je nekoliko arapskih zemalja naprasno, bukvalno preko noći optužilo Katar za sve probleme sveta sa terorizmom i radikalnim islamizmom, te ga izolovalo i preti mu ratom i uništenjem, situacija na Arapskom poluostrvu se značajno radikalizovala. A kada je tako (a to dobro znamo na svojoj koži) onda dolazi do veoma banalnih situacija, koje dovode do toga da se čovek uhvati za glavu i u stilu Mladena Delića zavapi "da li je moguće".

Tako je sada u Saudijskoj Arabiji veoma opasno nositi dresove Barselone i to zbog sponzora, poznate katarske aviokompanije. Zapravo, možete da nosite dres, ali morate da sakrijete naziv naprasno omražene države, a ako to ne uradite možete da "zaglavite u bajbokanu" na čak 15 godina! A niko živ vam ne bi preporučio tamošnje zatvore koji su jedni od najgorih i najbrutalnijih na svetu. Bizarna situacija koja se prenela i na medije koji po svaku cenu moraju da izbegnu pominjanje Katra, posebno u pozitivnom kontekstu.

Tako su, npr. sa reklama za Ligu šampiona na kojima se nalazi neko od Barsinih zvezda izbrisan glavni sponzor, a na tom mestu stoji beli pravougaonik. Kao u vreme najgorih cenzura pred Drugi svetski rat. Rat ne bira žrtve...

(foto: Action Images)