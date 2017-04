Za titulu nema šanse, ali Voša sad ide na kup: Jači smo od svega

„U fudbalu nema starih zasluga, a za mene lično nema ni dovoljno vremena“, rekao je Aleksandar Veselinović, novi trener Novosađana

Veličina slova A A A

Šok-terapija je uspela. Posle dva neočekivana poraza u prvenstvu i šokantne smene trenera, razvedrilo se nebo nad fudbalskim Novim Sadom. Vojvodina je pobedila.

I to ubedljivo. Lale su ukrasile debi Aleksandar Veselinovića plasmanom u polufinale Kupa Srbije, pošto su na putu ka trofeju osvojenom 2014. sklonili Borac (5:2).

„Odigrali smo dobru utakmicu, najbitnije je da smo pokazali karakter i voljni momenat, koji nas baš i nije krasio na prethodna tri-četiri meča. Drago mi je da smo se i kao ekipa i pojedinačno izdigli iz svega. Želje su nam da osvojimo kup i da u prvenstvu idemo korak po korak, odnosno da nižemo pobedu za pobedom“, rekao je Nikola Trujić, dvostruki strelac u sredu veče na „Karađorđu“.

Meč sa Čačanima pamtiće se i po zvaničnom debiju Aleksandra Veselinovića, koji je pre samo tri dana zamenio Dragana Ivanovića na funkciji šefa stručnog štaba.

„Nažalost, u fudbalu nema starih zasluga, a za mene lično nema ni dovoljno vremena. Već sad razmišljam o sledećem protivniku. Veliku zahvalnost dugujem i članovima svog stručnog štaba, sa kojima sam u ponedeljak po podne odradio prvi trening, a svako od njih dao je veliki napor da u što optimalnijim uslovima dočekamo ovu utakmicu. Kad dođe do smene trenera, to je uvek nešto vanredno i na igrače kao mlade ljude to sigurno deluje“, dodao je Veselinović, koji je sa Vojvodinom potpisao ugovor do juna 2018.

(FOTO: Star sport)