Zablistao Bjelica - dabl dabl, pobeda, rampa za TOP 10 i bitka sa Jokićem za plej-of (VIDEO)

Već po navici poslednjih nedelja najviše pažnje kada je NBA liga u pitanju posvećujemo sjajnom Nikoli Jokiću, ali noć za nama obeležio je Nemanja Bjelica! Srpski reprezentativac dobio je ozbiljnu minutažu u trijumfu njegove Minesote nad Sakramentom (102:88) i umeo je na pravi način da uzvrati treneru Tomu Tibodou.

Beli je na parketu proveo čak 35 minuta - samo jednom ove sezone igrao je više - i za to vreme ubacio 10 poena, uhvatio 12 lopti, dve ukrao i podelio isto toliko asistencija. Velika je šteta što nekadašnjeg krilnog igrača Fenerbahčea nije išao šut za tri poena - pogodio je samo dve od osam ispaljenih trojki. Da je bio samo malo uspešniji zabeležio bi jedan od najboljih košgeterskih učinaka sezone. Ukupno iz igre šutirao je skormnih 4/15.

Najefikasniji kod pobednika kao po običaju bio je Karl Entoni Tauns sa 29 poena, 17 skokva i tri blokade, a dobro ga je pratio Endrju Vigins sa 27. Dvocifren je bio još samo Šabaz Muhamad sa 10 koševa. Kod Kingsa se istaklo nekoliko igrača - Kufos, Koli-Stajn i Meklemor dali su po 14, Evans je dodao 13, Loson 11, a Kolison 10 poena. Kostas Kufos pokupio je i 11 skokova.

Meč je inače rešen u drugoj deonici koju su Timbervulfsi dobili sa 40:19 i stekli ogromnu prednost koju su kasnije uspešno održavali.

Ovaj trijumf od velikog je značaja za Minesotu iz razloga što se aktivno uključila u borbu za plej-of. Taj tim sada ima 24 pobede, baš kao Dalas i Portland. Sakramento je ostao na 25, a trenutno osmoplasirani Denver Nagetsi sakupili su 26. Sve je, dakle, i te kako otvoreno...

U naredna dva meča Minesota ide Juti i San Antoniju.

