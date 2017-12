Mažić je sudio dobro Barsi i Juventusu, sudiće dobro i srpski derbi

Zoran Petrović stao u odbranu najboljeg srpskog sudije

Odluka Sudijske komisije FSS-a da ukaže poverenje našem najboljem sudiji Miloradu Mažiću da sudi sutrašnji 156. večiti derbi (18 časova) naišla je na podeljena mišljenja. Posebno se tu izdvaja deo zvezdaške javnosti koji podseća na okršaj iz majskog finala Kupa kada ih je, navodno, internacionalni arbitar koji sudi Ligu šampiona tada oštetio.

Zoran Petrović, po mnogima najbolji srpski sudija svih vremena, kaže da je zabluda ako se misli da Mažić sudi kako bi oštetio večite rivale.

"Nadam se uvek, iako ne može niko da garantuje da će sve proći u najboljem redu. Međutim, da je nečija ideja da Mažić sudi kako bi oštetio jednu ili drugu ekipu to je duboka zabluda i nema veze sa istinom. Kao prvo, Mažić neće sebi dozvoliti da posle Juventusa i Barselone, pokaže da ne može da sudi Zvezdi i Partizanu. Kada pogledamo koje su to dve ekipe, onaj malo objektivan jednostavno to neće komentarisati", izjavio je Petrović za B92.net.

Saopštenja iz Crvene zvezde i Partizana u vezi sa suđenjem nisu retka.

"Sve to što se dešava sa saopštenjima sa jedne i sa druge strane se radi kako bi se vršio pritisak na sudije. To nije dobro, a ono što se je sigurno, komisija koja je odredila Mažića da sudi derbi nije pogrešila", napominje Zoran Petrović.

