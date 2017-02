Zaboravio sam kako je to igrati bez bola, bio sam drogiran sve vreme!

Tipsarević u Buenos Airesu otvoreno o tri najteže godine teniske karijere, ali i o Novakovom padu kao pozitivnoj stvari za tenis

Tri godine trajao je hod po mukama Janka Tipsarevića. Povrede su ga bacile na samo dno svetske lestice, na kojoj je prethodno dogurao do Top 10 i igranja na završnom mastersu sezone. Naš nekada drugi reket trenutno je u Južnoj Americi gde je odigrao ATP turnir u Limi. Sada je već stigao u Buenos Aires, a ovu svojevrsnu "turneju " završava u Rio de Žaneiru.

"To što sam preskočio Australijan open, mnogi su smatrali hrabrom odlukom, ali se isplatilo pošto sam slavio na dva čelendžera na Tajlandu. Mnogo su mi te titule i pobede značile za sampouzdanje, pošto sam prethodno vezao nekoliko poraza od vrhunskih igrača, pa iako sam dobro igrao, nisam osvajao poene, A to je valjda najvažnije", izjavio je Beograđanin medijima u argentinskoj prestonici, "Najviše mi je nedostajalo da igram tenis bez bola. Jer i kada bih igrao, bio bih potpuno drogiran od lekova. Bol i ležanje u krevetu su trajale tri godine, što nije nikako kratak period."

Kao jedan od najbližih prijatelja Novaka Đokovića, Janko je za medije odlična meta kada je u pitanju naša najbolji spsortista svih vremena, Problemi sa formom, rano ispadanje sa Australjan opena i promene u stručnom štabu mnoge su zabrinuli. Janko, pak smatra da je to za svet tenisa pozitivna stvar.

"To je sve iznenadilo, ali se dešava. Ljudi su pogrešno napali Novaka da više nije isti momak. OK, nivo na kojem igra poslednjih godina je toliko visok, da kada se desi da izgubi finale US Opena i igra "samo" finale završnog mastersa sezone i "samo" osvoji Toronto, kažu da mu je igra sr..e! Mislim da nije fer kako ga mediji nekada tretiraju. Sem toga, svi znamo da se ne može ostati na tom nivou zauvek, jer igrači dolaze i odlaze. Ne bih se iznenadio i kada bi na kraju godine neko o kome ni ne razmišljamo trenutno bio prvi na svetu. Sve je moguće! Osećam da nije dobro što Novak nije na istom nivou, ali to ujedno nije loše za tenis pošto imate te promene koje privlače više navijača. Pa ja kao jedan od njegovih najbližih prijatelja nikada ne gledam kada on igra pošto je dosadno i znaš da će na kraju da pobedi! Tako ja kao njegov prijatelj mislim, a kamoli neki prosečan navijač. Tako da mislim da to nije loše za svet tenisa, ne bi li malo došlo do promena", jasan i uvek iskren je popularni Tipsa.

(foto: Action Images)