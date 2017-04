Zaboravite na dilove - isključivo će Monći odlučivati o transferima!

"Filozofija Real Madrida mi nije bliska", rekao je najbolji sportski direktor u Evropi, aludirajući na činjenicu da se u Kraljevskom klubu za sve pita predsednik Florentino Perez

Rim treperi, sa prolsavljenim transfer guruom Ramonom Rodrigezom Varehom, poznatijim kao Monći, uprava Vučice je sve dogovorila, ali on na stolu ima unosne ponude iz Engleske i Francuske.

Međutim, u Večnom gradu imaju razloga za optimizam jer je projekat Rome nešto što se najviše sviđa neverovatnom Špancu.

"Roma? To je najkokretnija ponuda, sasvim sigurno. Ali, još ništa nije gotovo, ja razmatram još nekoliko ponuda i oni me čekaju. Sviđa mi se njihov projekat, konačna odluka će pasti brzo, vrlo smo blizu. Već sam bio u Rimu kao turista, pre mnogo godina. To je prelep grad, kada smo poslednji put gostovali primili smo šest golova", rekao je Monći za Kadenu Ser.

Na pitanje da li očekuje da će Frančesko Toti ostati još godinu dana, Monći se samo nasmejao, a onda svima javno poručio kakva će biti njegova politika u novom klubu.

"Radim sa apsolutnom autonomijom kada su pregovori u pitanju. Filozofija Real Madrida mi nije bliska", rekao je Monći, aludirajući na činjenicu da se u Kraljevskom klubu za sve pita predsednik Florentino Perez.

Monći je imao mnogo velikih transfera tokom 16 godina rada u Sevilji, kojoj je doneo čist profit od 200.000.000 evra, ali se čini da mu je jedan ipak najdraži.

"Dani Alves - kupili smo ga za 600.000 evra, a prodali za 36.000.000 evra. To je bila savršena kupovina. Takođe, bio sam veoma blizu Marselu i Robinu van Persiju", otkriva najbolji sportki direktor u Evropi.

(FOTO: Screen shot)