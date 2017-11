Zagorac po dolasku u Betis: Kad sam čuo ponudu, prihvatio sam je

"Bio sam jako iznenađen kada sam video klupske rezultate i to da ekipa još nije ostvarila pobedu. Nemam sumnju da će ekipa napredovati i da ćemo igrati mnogo bolje", kaže mladi srpski košarkaš

(Pre)dugo je trajala neizvesnost oko budućnosti Radeta Zagorca i priča o njegovom dolasku u Partizan, a posle teških i neuspelih pregovora, mladi srpski košarkaš odlučio se za transfer u Betis.

Na stolu je bila i ponuda španske Andore, ali je Zagorac odlučio da je za njegovu karijeru najbolje da obuče zeleno-beli dres Betisa.

"Jako sam srećan što sam ovde. Čuo sam mnogo toga lepog o timu. Neki od mojih najboljih drugova igrali su u Betisu nekoliko godina i rekli su mi toliko lepih stvari o gradu i klubu. To je bilo dovoljno za mene. Kada sam čuo ponudu, to mi je takođe bilo dovoljno. Odmah sam je prihvatio. Zato sam srećan što sam ovde", rekao je Zagorac.

Trener Oskar Kvintana je dobio veliko pojačanje, koje može da pokrije gotovo sve pozicije od beka do krilnog centra.

"Istina, zbog moje visine mogu da pokrijem više pozicija. Mogu da igram sve od beka do krilnog centra, što će pomoći mojim saigračima. To je verovatno moja najveća snaga".

Kaže nekadašnji kapiten Mege i košarkaš Memfisa da će mu igranje u ACB ligi predstavljati veliki izazov.

"Ceo život sam igrao u Srbiji, a imao sam i tim u SAD-u. Ovo je drugi put da igram van svoje zemlje, mada je u Evropi Betis moj prvi klub van Srbije. Biće to veliki izazov za mene i dobra šansa da vidim kako se igra najbolja košarka u Španiji".

Doduše, igraće za tim koji još nije ostvario pobedu u ACB ligi...

"Bio sam jako iznenađen kada sam video klupske rezultate i to da ekipa još nije ostvarila pobedu. Nemam sumnju da će ekipa napredovati i da ćemo igrati mnogo bolje. Kada vidite kvalitet i dubinu postave, pitanje je trenutka kada ćemo početi da pobeđujemo".

Zagorac bi za novi klub trebalo da debituje u subotu protiv Tenerifa.

(FOTO: Printscreen)