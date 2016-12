Zagorac potpisuje za Memfis

“Gotovo je izvesno da će sledeće godine Rade Zagorac potpisati ugovor", rekao je njegov menadžer Miško Ražnatović

Dileme više nema. Jedan od najtalentovanijih srpskih košarkaša Rade Zagorac na leto će dres Mega Leksa zameniti opremom NBA ligaša Memfis Grizlija.

To je potvrdio njegov menadžer Miodrag Ražnatović koji je naveo da je ova sezona u Megi na neki način priprema za NBA.

“Gotovo je izvesno da će sledeće godine Rade Zagorac potpisati ugovor sa Memfisom. To se u NBA zove ’verbal commitment’ – za razliku od Balkana i Evrope gde usmeni dogovori ne znače mnogo, tamo se pridržavaju dogovorenog kada se usmeno napravi plan razvoja jednog igrača. To je razlog zašto je Zagorac ostao u Megi, pošto je plan da naredne sezone ode u NBA“, objašnjava Ražnatović u intervjuu za Sport klub.

Ovaj 21-godišnji košarkaš u dosadašnjem toku Jadranske lige prosečno beleži 14,7 poena i 6,6 skokova po utakmici.

Njega su ove godine na NBA draftu kao 35. pika izabrali Boston Seltiksi, ali su kasnije trejdovali prava na Zagorca u Memfis.

