Zagrevanje za evropsku jesen

Crveno-beli bez Gelora Kange i Abrahama Frimponga u osmom kolu Superlige

Crvena zvezda šampionsku trku nastavlja u Ivanjici (19.00), gde će pokušati da produži sjajan niz rezultata s početka sezone, ali i napravi idealnu uvertiru prvog meča grupne faze takmičenja u Ligi Evrope protiv šampiona Belorusije BATE Borisova na stadionu Rajko Mitić.

Za crveno-bele ovo ne bi smeo da bude previše težak posao, bez obzira na to što trener srpskog vicešampiona Vladan Milojević u ovoj utakmici neće moći da računa na jednog od svojih najboljih igrača Gelora Kangu. Temperamentni Gabonac stigao je tek u petak u srpsku prestonicu, pa ga je stručni štab pustio da sačuva svežinu za okršaj sa prvakom Belorusije.

Beograđani su slavili u poslednjih šest međusobnih mečeva protiv ovog rivala, uključujući i prethodna tri gostovanja na stadionu kraj Moravice, a očekuje se da tako bude i ovoga puta. Pored Kange, težak put nazad sa reprezentativnog okupljanja imao je i Ričmond Boaći, koji se ostatku ekipe priključio u četvrtak, ali se odlični golgeter iz Gane stavio na raspolaganje Milojeviću.

Ipak, dovoljno vremena da dodatno poradi na formi imao je Aleksandar Pešić, koji kao zapeta puška čeka da iskoristi novu priliku koja mu se bude ukazala.

"Veliki broj rotacija može da utiče na to da čitav sistem počne da gubi smisao, a sa druge strane bez rotacija može da dođe do umora. Adekvatno smo popunjeni na svim mestima. Imam dva tima na koja mogu da računam bez ikakvih problema. Sigurno će doći do zamora, žutih kartona, moram da računam na sve igrače i da oni budu spremni u svakom trenutku", poručio je u uvertiri večerašnje utakmice Vladan Milojević.

Javor nema previše razloga da bude optimističan pred ovaj meč. U prvih sedam kola Ivanjičani su osvojili samo četiri boda, a jedinu prvenstvenu pobedu ostvarili su još u prvom kolu protiv Borca iz Čačka na svom terenu. Sa druge strane, crveno-beli su na liderskoj poziciji sa skorom od pet pobeda i jednim remijem, odnosno gol razlikom 16:1.

Ipak, domaćin neće imati šta da izgubi, pokušaće da se domogne makar jednog boda, a da li će uspeti u tome ostaje da se vidi.

"Reč je o velikom klubu, kvalitetnom timu koji se plasirao u Ligu Evrope na spektakularan način, tako što je eliminisao dva snažna protivnika. Znamo da nas očekuje veoma teška utakmica, koja će kada je Javor u pitanju biti pod određenim pritiskom. Tu mislim na pritisak kada je direktno igra u pitanju, da pokušamo da se borimo za svaki deo terena i istaknemo svoje vrednosti, kao i da pokušamo da napravimo iznenađenje. Crvena zvezda je apsolutni favorit i sve sem poraza za nas će biti veliki uspeh", rekao je strateg Javora Srđan Vasiljević.

Pored Gelora Kange u Ivanjicu nije pošao ni Abraham Frimpong, baš kao ni povređeni Branko Jovičić, čiji se povratak na teren očekuje krajem novembra. Milojević je za danas spremio nekoliko izmena u timu, ali će okosnica tima ostati ista, kako se ne bi previše odstupalo od ekipe i koncepcije koja je u dosadašnjem toku sezone donela velike rezultate. Na teren bi u drugom poluvremenu, ukliko rezultat to bude dozvolio, mogao i Brazilac Rikardinjo, što bi predstavljalo adekvatnu nagadu za dobru partiju u prijateljskoj utakmici sa Radom.

JAVOR – CRVENA ZVEZDA (19.00)

Stadion kraj Moravice

Kapacitet: 4.000

Sudija: Aleksandar Vasić (Novi Žednik)

JAVOR (4-5-1): Đogatović – Terzić, Karišik, Milović, Amanović – Kovačević, Mitošević, Kiković, Krnić, Eliomar – Tripković.

CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Borjan – Stojković, Savić, Le Talek, Anđelković – Donald, Krstičić – Srnić, Milijaš, Radonjić – Pešić.

