Dok su se Bufon, Dibala, Iguain, Ronaldo, Kros, Benzema i društvo pripremali da poslednje utiske uoči velikog finala Lige šampiona podele sa znatiželjnim predstavnicima medija, nedaleko od stadiona Milenijum, na jednom veštačkom terenu na vodi, okupile su se dva tima superzvezda i napravila veličanstvenu predigru.

Radi se o veteranima, uglavnom onim asovima koji su nekada osvajali najvredniji klupski trofej, pa je odabrana publika imala priliku da uživa u vrhunskim majstorijama. Jednu ekipu predvodio je Rud Gulit, i za nju su igrali sledeći igrači: Dejvid Džejms, Kafu, Ćiro Ferara, Štefan Frojnd, Patrik Anderson, Dejan Stanković, Rober Pires, Marsel Desaji, Jan Raš, Rajan Gigs, Fabricio Ravaneli, David Trezege, Erik Abidal i Marko Materaci.

Former realmadrid star LuisFigo did THIS at the Ultimate Champions match. #UCLfinal pic.twitter.com/rNWjKyC7at