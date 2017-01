Zamirisalo je na slavne dane Kalča! Napoli dobio na San Siru, prštalo na sve strane (VIDEO)

Ali glavni je utisak da je Dris Mertens bio veoma popustljiv prema Milanu...

Zaljubljenici u italijanski fudbal večeras treba da se raduju! Bez obzira na to za koga navijaju mogu da budu apsolutno zadovoljni onim što su im priredili fudbaleri Milana i Napolija, jer večerašnji okršaj na San Siru apsolutno je bio dostojan nekih ranijih kolosalnih duela velikana Serije A i nekih davnih vremena za kojima fudbalska populacija kojoj srce kuca za Kalčo neskriveno pati već godinama.

Ali romantika za romantiku, sećanja za sećanja, a rezultat za rezultat. Ako zbog ovog prvog i drugog i jedan i drugi navijački tabor može da bude zadovoljan, zbog trećeg svakako ne može. Jer Napoli je pobedio Milan sa 2:1, ostao u trci za Skudeto sa Juventusom i Romom, dok će Rosoneri bez obzira na dobre trendove koje gaje poslednjih meseci ipak morati još da popričekaju na stare visine, ili bar ravnopravno konkurisanje u borbi za titulu neprikosnovenom Juventusu.

Počelo je užasno po domaće i svima na stadionu kroz glavu je prošao onaj okršaj iz oktobra 2015. Tada je, sećate se, Napoli protutnjao Milanom i slavio jednu od najubedljivijih pobeda nad Rosonerima - 4:0. Kada je Insinje na maestralno dodavanje Drisa Mertensa u 6. minutu matirao Donarumu, a samo tri minuta kasnije i Kaljehon pronašao lopti put do mreže - i to kroz Donarumine noge - Milan se našao u najmračnijem tunelu na svetu. Pretio je debakl, nikome na stadionu nije bilo prijatno, ponajmanje Vinćencu Montelu, čoveku koji već mesecima radi na tome da sedmostrukog šampiona Evrope vrati na iole dostojanstven kolosek bitisanja, ali pošto je Mertens u 29. minutu propustio prilku da nokautira grogiranog giganta - zastavica pomoćnika ostala je dole, usledio je šut sa pet metara pravo u golmana Milaneza - gol Kucke u finišu prvog dela uneo je do tada neočekivanu dramu u meč.

Domaći su dodatno vaskrsli posle pauze. Zaigrali su mnogo zrelije i na minimum sveli opasne kontre Napolija. Igralo se u tim trenucima bez garda, bilo je šansi na obe strane, mnogo snažnih duela, vrhunskog ritma...

Još jednu idealnu šansu da reši utakmicu Mertens je propustio u 70. minutu kada je izašao "jedan na jedan" sa Donarumom. Mladi golman ponovo je izašao kao pobednik iz tog duela.

Kada se podvuče crta i Montelina četa je imala dosta opasnih napada, ali mahom su svi bili osiromašeni za onaj ključni, konačni pas. Samo je Abate tri puta utrčao u punom sprintu u šesnaesterac Napolitanaca i nijednom nije uspeo da pronađe Baku ili nekog drugog iz navale sa svojim povratnim loptama, odnosnom centaršuitevima.

U poslednjem napadu Milana i Donaruma je otišao napred. Igrao se 95. minut. Visoki golman čak je uspeo da uputi udarac na gol gostiju, ali Reina je to lako ukrotio.

Napoli posle trijumfa na san Siru ima 44 boda, samo jedan manje od vodećeg Juvea koji se u nedelju sastaje sa Lacijem. Tim iz Torina će ipak i posle tog duela imati jedan meč manje od najvećeg konkurenta u borbi za tron. Na 44 boda je i Roma, a slede Lacio, Milan i Inter sa 40, 37, odnosno 36...

SERIJA A, 20. KOLO

Subota

Kjevo - Fiorentina 0:3 (0:1)

/Teljo 18, Babakar 52pen, Kijeza 90+4/

Milan - Napoli 1:2 (1:2)

/Kucka 37 - Insinje 6, Kaljehon 9/

Nedelja

12.30 Juventus - Lacio

15.00 Bolonja - Torino

15.00 Empoli - Udineze

15.00 Đenova - Krotone

15.00 Palermo - Inter

15.00 Peskara - Sasuolo

18.00 Atalanta - Sampdorija

20.45 Roma - Kaljari

