Zaplakao sam zbog Ane!

Kada je Ana Ivanović pred sam kraj sada već minule 2016. godine obznanila svetu da se povlači iz tenisa, mnogima su kroz glavu prošle slike za koje nisu ni znali da "su još tu". Uglavnom pozitivni trenuci, sećanja pre svega na pobedu na Rolan Garosu, što je i prvi zaista veliki uspeh našeg tenisa. Ako vam se tada steglo grlo, niste bili jedini.

"Jako sam emotivno doživeo Anin oproštaj", otkrio je Novak Đoković za Sportski žurnal, "Poznajem je od pete godine. Posle sam razmenio nekoliko poruka sa njom, čestitao joj na izvanrednoj karijeri i meni su suze krenule. Mogu samo da zamislim koliko je emocija morala da prođe da bi donela takvu odluku. Koliko je teško preseći posle celog života u tenisu! Prošle godine se i udala, razmišlja o porodici. Ona je izvanredna osoba i zaslužuje sve najbolje."

Emocije su ono što Novaka poslednjih godina vodi do najvećih uspeha, ali i padova, kao što smo posvedočili na kraju prošle sezone. Čovek zadužen za taj aspekt u njegovom timu, Pepe Imas našao se u fokusu javnosti. Uglavnom sa negativnom perspektivom.

- Nisu me puno iznenadile negativne reakcije, na neki način sam i očekivao da će biti dosta spekulacija, osuđivanja, prebacivanja krivice na njega, na ljude oko mene. Ljudi iz neznanja, nezadovoljstva ili neke treće emocije, počnu da prave insinuacije i percipiraju stvari na način kako sami smatraju da je najbolje. Ali to je njihovo pravo i ja nisam želeo da se upuštam u bilo kakve vrste objašnjavanja. Mislim da će vreme i dela sami pokazati. On nije sa mnom u Dohi, ali će u drugom delu sezone najverovatnije biti, mada još nismo odlučili kada. On i moj brat Marko imaju tenisku akademiju u Marbelji i tamo su zauzeti - istakao je Novak Đoković za Sportski žurnal.

(foto: Action Images)