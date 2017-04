Zastala knedla u grlu - povredio se Dibala! (VIDEO)

Šok u Juventusu - povredio se Paulo Dibala!

Samo dva dana pošto je parafirao novi, petogodišnji ugovor sa Juventusom, ponajbolji igrač italijanskog šampion pretrpeo je pravi teror tokom utakmice sa Peskarom. I to od Sulija Muntarija.

Iskusni reprezentativac Gane dva puta oštro je startovao na Dibali tokom utakmice, a posle drugog udarca Argentinac je morao da napusti teren zbog povrede skočnog zgloba. Sudeći po izrazu lica, nije dobro!

Pritom, Muntari za start nije dobio drugi žuti karton, iako je njegov udarac po Dibalinom zglobu došao s namerom da se zaustavi napad Juventusa. Muntari je, doduše, dobio opomenu već u trećem minutu, kada je takođe "pokosio" Argentinca.

Da li preventivno, ili zbog ozbiljnije povrede, Masimilijano Alegri reagovao je i Dibalu izveo s terena u 54. minutu utakmice.

Slede sati neizvesnosti za zdravstveno stanje Paula Dibale, a vesti iz Torina interesovaće i Luisa Enrikea i Barselonu...

Lifeline for Barcelona: muntari hacks Juventus star Dybala who goes off injured #PescaraJuvepic.twitter.com/ePi2bpx03r#Juve #ForzaJuve #UCL