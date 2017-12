Zašto dominiraju Mesi i Ronaldo? Nema više igrača kao u naše vreme... (VIDEO)

"Da danas igram, sigurno bih osvojio mnogo više od jedne Zlatne lopte", poručio Rivaldo

Legendarni Brazilac Rivaldo skrenuo je pažnju španski, ali svetske fudbalske javnosti svojim izjavama uoči predstojećeg El Klasika! Između ostalog, novinari su ga pitali o dominaciji Lea Mesija i Kristijana Ronalda današnjim fudbalom, a on je, za razliku od većine bivših asova, rešio da slavni dvojac malo "spusti na zemlju".

"U mom vremenu bilo je mnogo više sjajnih igrača", bilo je prvo što je Brazilac kazao u svom izlaganju na Nou Kampu. "Figo, Toti, Del Pjero, ja... Da danas igram, sigurno bih osvojio mnogo više od jedne Zlatne lopte".

Mnoge je zanimalo kako Rivaldo objašnjava toliku dominaciju Ronalda i Mesija...

"To što njih dvojica toliko odskaču znači da ostali igrači nisu dovoljno dobri. Zaista, obojica mi se dopadaju, ali mislim da je to znak da nešto u La ligi nije u redu. Razgovara se samo o njima, eventualno malo o Nejmaru i to je to. Očigledno je da nema toliko kvalitetnih fudbalera kao ranije".

Rivaldo je poručio da bi Barsa trebalo da igra u formaciji 4-4-2 protiv Reala...

"Mislim da Buskets, Rakitić, Inijesta i Paulinjo dobro funkcionišu u liniji. Tako bi trebalo pokušati i na Santijago Bernabeuu... Paulinja su toliko kritikovali kada je dolazio, a pogledajte sada. Sada radi impresivne stvari. Još tada sam rekao da je njegovo angažovanje dobar potez. Oni što su govorili drugačije treba da progutaju svoje reči", uz osmeh je poručio Rivaldo.

(foto: Action Images)