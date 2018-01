Zašto je propao transfer Stefana Mitrovića: Lekarski pregledi, pa promenjeni uslovi ugovora

Sent Etjen odustao od srpskog reprezentativca

Veličina slova A A A

Ugovor je bio spreman. Saradnja do juna 2022. Gentu je sledovalo 3.700.000 evra na ime obeštećenja. Stefan Mitrović je doputovao u Francusku, čak je i Stent Etjen u petak potvrdio da se dogovorio sa Belgijancima, ali od posla, po svemu sudeći, nema ništa.

Razlog: lekarski pregledi.

U većini slučajeva oni su samo rutina. Naš reprezentativac ih je prolazio dosad bez problema, ali u trening kampu slavnog kluba nije.

„Rezultati medicinskih testova kojima je Stefan Mitrović bio podvrgnut dva dana ne dozvoljavaju Sent Etjenu da završi transfer. Fudbaleru želimo brz oporavak“, stoji u zvaničnom saopštenju kluba sa stadiona „Žofroa Gišar“.

Iznenađenje za sve, verovatno i za samog Mitrovića, koji se lakše povredio tokom decembra, ali je posle toga igrao svih šest mečeva za Gent pretohodnog meseca. Na gostovanju Anderlehtu bio čak i kapiten.

„Znali smo da Stefan ima manji problem sa skočnim zglobom. Kad je Sent Etjen shvatio o kakvom problemu je reč, predočili su Mitroviću drugačije uslove u odnosu na prvobitan plan. Stefan nije želeo da prihvati tu ponudu i zato je transfer otkazan. Predsednik Sent Etjena me pozvao i saopštio da su mu potrebni igrači koji mogu odmah da igraju“, izjavio je Mišel Luvaži, direktor Genta.

Francuski dnevnik Progres došao je do sledećih saznanja:

„Tokom dva dana ispitivanja, Stefan Mitorivć je podvrgnut pregledom ultrazvukom i magnetnom rezonancom, tom priklikom je otkriveno uganuće skočnog zgloba i manji problem sa Ahilovom tetivom. Klub je, da bi bio siguran, konsultovao dr Remija Filipa iz Univerzitetske bolnice u Sent Etjenu, njegov savet je bio da se ne angažuje fudbaler koji bi mogao da bude izložen skraćenoj sezoni. A koji bi imao četvoroipogodišji ugovor“.

S obzirom da je prelazni rok tek na početku, ima dovoljno vremena da Stefan Mitrović zaleči povredu i pronađe novi klub.

(FOTO: Action images)