Zašto sam ostao u Olimpijakosu? Zato što su trener i saigrači pokazali koliko veruju u mene

Kada je stigao u Pirej leta 2015. godine, Nikola Milutinov je iza sebe imao dve evroligaške sezone u Partizanu, gde je i izrastao u velikog talenta. Ipak, bio mu je potreban novi korak u karijeri, da okrene list i podigne ulog. Izabrao je Olimpijakos i definitivno nije pogrešio.

Čak i kada nije dobijao minutažu, kada je bio tek treći izbor u sistemu Janisa Sfajropulosa, Milutinov je bio strpljiv i čekao je svoj momenat. Ugrabio ga je prošle sezone, otkad je praktično izrastao u prvog centra crveno-belih, da bi ove takmičarske godine postao jedan od nezamenjivih šrafova u sistemu grčkog velikana.

„Tokom dosadašnje karijere u Olimpijakosu, svaki korak koji sam napravio bio je siguran. Došao sam kao treći centar, a onda sam izgradio put do teoretskog mesta drugog centra, da bih onda faktički postao i prvi centar u svojoj 23. godini u tako velikom klubu kakav je Olimpijakos. Jako sam srećan i uživam u svojoj ulozi u timu. Znam da me trener podržava i na terenu vidim da mi saigrači veruju. Iskreno želim da istaknem njihovu podršku i veru u mene. Uvek se trudim da pružim svoj maksimum i pomognem drugovima na terenu“, počinje Milutinov razgovor za ugledni grčki sajt Sport 24.

On tvrdi da je veliki uticaj na njegov razvoj imalo iskustvo koje je sticao svih ovih godina.

„Više iskustva, više samopouzdanja i bolje mentalno stanje kada igram. Želim da ugrabim šansu koja mi je pružena. Svi u timu se trude da me učine boljim, na svakom treningu, na svakoj utakmici. Nekada je dobro, nekad nije, ali uvek dajem sve od sebe“.

Zbog toga trener Janis Sfajropulos i vidi Milutinova kao prvog centra.

„S trenerom imam odličnu komunikaciju i uvek radim ono što on želi od mene. Ako želi od mene da pomažem više u skoku, ja ću to da uradim. Ako želi da postižem više poena, ja ću i to da radim. Ako traži od mene da igram agresivnu odbranu i napravim svih pet faulova i to ću da uradim. Ja sam timski igrač, to je moja filozofija. Ove godine od mene traži da pružim sve od sebe. Od mene traži da preuzmem veću inicijativu u napadu, da budem sigurniji na skoku, da koristim svoju visinu u reketu i naravno - da igram dobru odbranu. Trenutno radim na tome da poboljšam igru u pik'n'rolu“.

Kao i proteklih i ove godine Olimpijakos muče brojne povrede, što dodatno otežava posao...

„Jeste, teško je, jer moraš da radiš još više kako bi se pripremio za trening i utakmice. Previše je povređenih od početka sezone, a nekoliko nam i dalje fali. Nismo još uspeli da treniramo u punom sastavu. Izgubili smo Kima Tilija, koji nam je davao snagu i visinu u reketu. Imamo nekoliko novih igrača u timu i još se nisu uklopili potpuno u sistem. Fale nam glavni igrači, ali radimo jako. Moramo da igramo i za povređene saigrače, da se borimo, kao što se otpočetka borimo. Sada čekamo da se povređeni igrači vrate“.

Otkrio je Milutinov i koji su razlozi iza produžetka saradnje sa Olimpijakosom do juna 2020. godine.

„Velika je čast za mene što ću i dalje igrati u ovako velikom timu, koji je igrao u četiri finala u poslednjih šest godina. Posebno jer je pokazao veliku veru u mene. To je nešto što me pokreće, što mi se sviđa. Zato mi i jeste drago što sam produžio ugovor do 2020. godine. Sada moram da opravdam velika očekivanja onih koji veruju u mene. Moram još da radim, da ih učinim ponosnim i budem igrač kakav Olimpijakos želi u timu. Bio sam srećan kada su mi ponudili produžetak saradnje, kao što sam srećan što sam potpisao ugovor“.