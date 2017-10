Zašto se čudiš, rekao sam ti da batališ politiku! Budi pametniji ubuduće...

Lekcija Serhia Ramosa reprezentativnom kolegi iz Barselone...

Kapiten fudbalske reprezentacije Španije i Real Madrida - Serhio Ramos, izjavio je danas da ga nisu iznenadili zvižduci koje je na treningu dobio Ðerar Pike nakon što se defanzivac Barselone aktivno uključio u referendum o nezavisnosti Katalonije.

"Već sam mu rekao da se ne meša u politiku i da mu to nije pametno, a on se onda čudi što mu zvižde. Svakako ćemo mu pružiti podršku kao tim, ali moram da priznam da me nije iznenadilo to što se događalo na treningu".

"Nadam se da će ubuduće pametnije postupati", zaključio je Serhio Ramos, koji zajedno sa Pikeom čini štoperski tandem Crvene furije već godinama. Njih dvojica ne kriju različite političke stavove, a često su ulazili i u "klinč" tokom susreta Reala i Barselone.

