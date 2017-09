Zašto su tribine u Istanbulu poluprazne?

Čak i da su kriterijumi daleko niži, broj od 4.496 ljudi nešto je što se, primera radi, vidi na prosečnoj utakmici Crvene zvezde ili Partizana u mečevima Jadranske lige. A asove poput Paua i Marka Gasola, Alekseja Šveda, Bogdana Bogdanovića, Gorana Dragića, Luke Dončića i ostale mnogi ne mogu da gledaju svakog dana uživo

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Košarkaška publika u Istanbulu prethodne večeri imala je priliku da pogleda dve četvrtfinalne utakmice. Aktuelnog prvaka Evrope protiv uvek zanimljive Nemačke vođene mladom zvezdom Denisom Šrederom, te gromovski sudar dve najatraktivnije ekipe Evropskog prvenstva! I umesto da se tražila karta više, tribine Sinan Erdem Doma bile su gotovo sablasno prazne. Dve utakmice - ukupno 4.496 gledalaca!

Premalo za klasu, igru i šou viđen u dve ekstremno zanimljive utakmice. Čak i da su kriterijumi daleko niži, broj od 4.496 ljudi nešto je što se, primera radi, vidi na prosečnoj utakmici Crvene zvezde ili Partizana u mečevima Jadranske lige. A asove poput Paua i Marka Gasola, Alekseja Šveda, Bogdana Bogdanovića, Gorana Dragića, Luke Dončića i ostale mnogi ne mogu da gledaju svakog dana uživo.

Šta je razlog ovako razočaravajućih brojki? Odgovor je probao da iznese Fibin direktor takmičenja, čuveni Predrag Bogosavljev.

"Takmičenje je interesantno, utakmice su jako dobre, ima i dosta iznenađenja, što je dobro za sam turnir. Jedino što malo razočarava je poseta. Očekivali smo da u Turskoj to bude jako dobro. U drugim gradovima je bilo dobro, Helsinki izvanredan, Kluž dobar, kao i Tel Aviv. Istanbul je podbacio u tom smislu", otvoreno je poručio Bogosavljev, pa nastavio:

"Ne znam, iskreno, šta je razlog ovakvom padu. Nije dobro kada se ovakve utakmice igraju pred tako malim brojem gledalaca".

Proslavljeni as ističe da je problem jedino u Istanbulu, gde je pokazana tendencija ozbiljnog pada u odnosu na prethodna takmičenja, pa čak i u odnosu na ostale gradove.

"Za Tursku to je stvarno veliko iznenađenje. Voleli bismo da znamo šta je problem. Kada bismo znali nešto, sigurno bismo reagovali adekvatno. To ćemo analizirati posle prvenstva. Tako je - kako je".

Uputio je Bogosavljev reči kritike prema domaćinu u gradu na dva kontinenta.

"Ne verujem da je razlog ovakvog pada to što ne igra veliki broj zvezda. Isti problem bio bi u drugim gradovima. Čim je reprezentacija, dovoljno je atraktivno, samo mora da se promoviše na odgovarajući način. Turska je ovog puta podbacila i da sa boljom promocijom bilo bi bolje. Ovde smo bili i 2010. godine i ako se sećate posećenost je prosečno bila preko 70 odsto", podsetio je Bogosavljev.

A kakvo je zaista stanje? Iz prvog ugla, utisak je da već iza prvog ćoška, izvan kompleska Sinan Erdem Doma ili Ulker Arene, ljudi nisu ni svesni šta se dešava. Dovoljno je čuti samo pitanja pojedinih taksista, ili prolaznika u blizini dve dvorane. Neretko se moglo čuti pitanje - kakvo je dešavanje unutar dvorane?

Poražavajuće, ne samo za domaćina, već i za instituciju Evrobasketa. Takmičenja koje je izrodilo generacije i generacije šampiona i velikih imena.

Posle eliminacije Turske već u četvrtfinalu, situacija bi mogla da se pogorša. Jer Turska je uz Finsku bila ta koja je znala da dosegne do petocifrenog broja gledalaca. Doduše, samo jednom - protiv Letonije (10.323), dok je Finska to učinila u svih pet mečeva grupne faze u Helsinkiju, s prosekom od 11.971 navijača.

Brojke nisu ništa bolje ni u osmini finala. Za svih osam utakmica viđeno je ukupno 21.387 gledalaca, što daje prosek od tek 2.673 ljudi. Čak ni Turska, u izuzetno bitnom meču protiv Španije, nije uspela da ispuni ni polovinu ukupnog kapaciteta dvorane u kojoj je tokom poslednje decenije organizovana završna faza Mundobasketa 2010. godine, te dva finalna turnira Evrolige.

Sada, kada je Turska eliminisana iz daljeg toka Evrobasketa, organizatori će morati da pronađu način da privuku gledaoce i ispune tribine bar za polufinalne, finalni i meč za treće mesto. Inače, ovaj šampionat mogao bi da postane predvodnik liste takmičenja s najlošijom gledanošću...

Ima li rešenja?

Napomena: Najjeftinije ulaznice za četvrtfinale (karte za obe utakmice dana po ceni jedne) iznose oko 17 evra. Nešto skuplje su oko 34, pa oko 67, 84 evra i tako dalje. Naravno, što su skuplje, to su bliže terenu...

ČETVRTFINALE

Španija – Nemačka, 1.845 gledalaca.

Slovenija – Letonija, 2.651

Ukupno: 4.496

OSMINA FINALA

Letonija – Crna Gora, 718

Srbija – Mađarska, 1.190

Španija – Turska, 9.934

Hrvatska – Rusija, 4.200

Slovenija – Ukrajina, 730

Nemačka – Francuska, 1.060

Finska – Italija, 1.411

Litvanija – Grčka, 2.144

Ukupno: 21.387

Prosečno: 2.673

OSMI DAN EVROBASKETA

Češka – Hrvatska (Grupa C), 737

Mađarska – Španija (Grupa C), 3,180

Crna Gora – Rumunija (Grupa C), 3.419

Rusija – Velika Britanija (Grupa D), 529

Belgija – Srbija (Grupa D), 761

Letonija – Turska (Grupa D), 10.323

SEDMI DAN EVROBASKETA

Slovenija – Francuska (Grupa A), 3.166

Grčka – Poljska (Grupa A), 3.666

Finska – Island (Grupa A), 12.037

Nemačka – Litvanija (Grupa B), 1.680

Gruzija – Italija (Grupa B), 1.746

Izrael – Ukrajina (Grupa B), 5.036

ŠESTI DAN EVROBASKETA

Island – Slovenija (Grupa A), 1.531

Poljska – Francuska (Grupa A), 1.868

Grčka – Finska (Grupa A), 12.327

Ukranija – Litvanija (Grupa B), 1.331

Italija – Nemačka (Grupa B), 2.250

Izrael – Gruzija (Grupa B), 9.046

Češka – Crna Gora (Grupa C), 2.424

Hrvatska – Španija (Grupa C), 6.089

Rumunija – Mađarska (Grupa C), 9.121

Rusija – Letonija (Grupa D), 944

Velika Britanija – Srbija (Grupa D), 1.080

Turska – Belgija (Grupa D), 7.919

PETI DAN EVROBASKETA

Mađarska – Češka (Grupa C), 1.893

Crna Gora – Hrvatska (Grupa C), 1.983

Rumunija – Španija (Grupa C), 8.163

Letonija – Velika Britanija (Grupa D), 817

Belgija – Rusija (Grupa D), 1.144

Srbija – Turska (Grupa D), 9.692

ČETVRTI DAN EVROBASKETA

Francuska – Island (Grupa A), 3.396

Slovenija – Grčka (Grupa A), 4.099

Finska – Poljska (Grupa A), 11.360

Gruzija – Ukrajina (Grupa B), 1.167

Litvanija – Italija (Grupa B), 2.680

Nemačka – Izrael (Grupa B), 8.843

TREĆI DAN EVROBASKETA

Poljska – Island (Grupa A), 3.618

Grčka – Francuska (Grupa A), 5.103

Finska – Slovenija (Grupa A), 11.963



Gruzija – Nemačka (Grupa B), 2.285

Ukrajina – Italija (Grupa B), 1.666

Izrael – Litvanija (Grupa B), 9.926

Crna Gora – Mađarska (Grupa C), 2.434

Češka – Španija (Grupa C), 3.033

Hrvatska – Rumunija (Grupa C), 4.754

Letonija – Belgija (Grupa D), 1.038

Rusija – Srbija (Grupa D), 1.603

Velika Britanija – Turska (Grupa D), 5.538

DRUGI DAN EVROBASKETA

Mađarska – Hrvatska (Grupa C), 1.930

Španija – Crna Gora (Grupa C), 2.550

Rumunija – Češka (Grupa C), 2.260

Srbija – Letonija (Grupa D), 1.300

Turska – Rusija (Grupa D), 7.536

PRVI DAN EVROBASKETA

Slovenija – Poljska (Grupa A), 835

Island – Grčka (Grupa A), 1.911

Finska – Francuska (Grupa A), 12.167



Nemačka – Ukrajina (Grupa B), 1.363

Litvanija – Gruzija (Grupa B), 2.088

Italija – Izrael (Grupa B), 9.347

(FOTO: Fiba.basketball)