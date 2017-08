Zašto su u ludom trejdu između Bostona i Klivlenda svi pobednici?

Analizirali smo jedan od najvećih trejdova u NBA ligi poslednjih godina

Navikli smo ovog leta na šokove iz NBA lige, ali ono što se dogodilo prethodne noći iznenadilo je sve košarkaške fanatike. U trejdu između Klivlenda i Bostona Kajri Irving je otišao u Seltikse dok su novi članovi Kavalirsa postali Ajzea Tomas, Džae Krauder i Ante Žižić, plus pik prve runde Bruklin Netsa sledeće godine.

Iako se, otkad je Irving izrazio želju za trejdom, u američkim medijima sramežljivo pominjala mogućnost da on završi u ekipu koju je prošle sezone izbacio u finalu Konferencije, to smo ipak pripisivali željama i mašti novinara, a ne stvarnošću. Na kraju se to stvarno dogodilo.

Nakon početnog šoka i nezadovoljstva navijača oba tima, usledilo je zadovoljstvo učinjenim poslom. Iz tabora obe strane počelo je nadmetanju u hvaljenju novih akvizicija, a analizom učinjenog posla može se reći kako su u ovom poslu obe strane dobile. Klasični "win-win" trejd.

Iako je propuštanjem Džimija Batlera i Pola Džordža izgledalo kao da će Deni Ejndž, ključni čovek Bostona, i ove godine na NBA tržištu igrati defanzivno, Kelti će u novu sezonu krenuti s potpuno novom ekipom. A Ejndž je još jednom pokazao kako se radi o pravom genijalcu koji razmišlja nekoliko koraka unapred. Prvo je na draftu prepustio prvi pik Filadelfiji te umesto Markela Fulca uzeo Džejsona Tejtuma, te dobio budući pik Lejkersa što će se pokazati bitnim upravo u sinoć odigranom trejdu. Nakon toga je Boston potpisao Gordona Hejvorda, a u celoj priči se morao odreći nekoliko igrača, između ostalih Ejverija Bredlija kojeg je poslao u Detroit za Markusa Morisa. Izgledalo je da je to – to, te da će Boston u novu sezonu ući prilično jak, te s dosta žetona za neke buduće poslove, a onda je Ejndž doveo Irvinga.

I napravio je pravi posao. U tim je doveo jednog od najboljih plejmejkera lige koji ima tek 25 godina, odnosno još nije došao do vrhunca karijere, iza sebe ima jedan NBA prsten i tri nastupa u finalu, a pre Leronove ere je dokazao da može samostalno da vodi ekipu. Doduše, u Bostonu to neće morati da radi jer će uz sebe imati dva Ol star igrača (Hejvord, Horford), korisnog člana petorke koji će uvek dati sve od sebe (Moris), te nekoliko mladih igrača s visokom potencijalom (Tejtum, Džejlen Braun, Markus Smart). Dodajte ovom popisu centra Arona Bejnsa, te još jednog mladog igrača Terija Rozijea i zatvorićete ozbiljnu rotaciju Bostona.

Dobiti igrača poput Irvinga je uvek dobra stvar, ali pitanje je - šta si dao za njega? A šta je Ejndž dao? Pre svih Ajzeu Tomasa, najboljeg igrača ekipe proteklih sezona, koji je iznenadio sve NBA poznavaoce svojim igrama poslednjih sezona. Niko nije očekivao da će 175 centimetara visoki Tomas postati jedan od najboljih plejmejkera lige s neverovatnom sposobnošću poentiranja. Njegovih 28,9 poena, uz 5,9 asistencija u proseku u prošloj sezoni zvuči zastrašujuće i takvog igrača je stvarno teško menjati, pa bilo to i za Irvinga.

Nekoliko je razloga zbog čega je Boston to napravio. Pre svih je tu činjenica da je Tomas sada na sjajnom ugovoru, u sezoni pred nama će zaraditi tek 6.300.000 dolara, ali će sledećeg leta morati žestoko da ga plate. Tomas će tražiti i dobiti zasluženi maksimalni ugovor, a dugoročno vezati se za igrača koji će tada imati 29 godina, a nije baš, da budemo blagi, atletski spreman godinama, izdržati NBA tempo, nije nikada dobra stvar za budućnost franšize. Pogotovo ako ta franšiza nije do kraja posložena, a Boston to s Tomasom realno nije bio. Uz sve to, važno je naglasiti kako Tomasa muči povreda kuka, a Ejndž je nakon trejda objavio kako je ta povreda igrala važnu ulogu u celom poslu.

Uz Tomasa, otišao je još jedan član petorke – Džae Krauder. Njega je Ejndž svojevremeno doslovno „ukrao“ Dalasu u trejdu za Ražona Ronda, a s vremenom je on izrastao u korisnog igrača. Profilisao se kao vrlo dobar odbrambeni igrač, a u poslednje dve sezone je popravio i svoj ofanzivni učinak. Dobra je stvar za Klivlend da Krauder ima odličan ugovor još tri sezone, ukupno će do 2020. zaraditi 22.000.000 dolara, a on će sigurno nedostajati Bostonu.

No, Seltiksi su prilično jaki na njegovoj poziciji. Došao je Hejvord koji je programiran za startera na niskom krilu, a Moris je mnogo prirodnija opcija od Kraudera za poziciju visokog krila u "small ball" postavi. To znači da bi Krauder morao na klupu, a već su se pojavile glasine da on nije baš zadovoljan tom opcijom. Uz sve to, njegovim odlaskom otvara se dodatni prostor za Tejtuma, kojim su u Bostonu oduševljeni, a i Braun može na krilo.

Treći igrač kojeg je Boston izgubio je Ante Žižić. Koliko god da su mediji pisali hvalospeve o njegovoj budućoj ulozi u Bostonu, činjenica je da Boston nije bio zadovoljan onim što je Žižić pokazao u Letnoj ligi. Da je to tako pokazalo je ekspresno dovođenje Arona Bejnsa. Žižića je Boston video kao projekat od kojeg će možda dobiti nešto za godinu-dv,e pa nisu ništa izgubili njegovim odlaskom.

Ostaje još pik Bruklina kojeg je Boston prosledio Klivlendu. Realno je to velika stvar u celom poslu, ali je isto tako realno da taj pik neće više nikad imati ovako visoku cenu kao što je ima sada. Bruklin je ovog leta složio prilično solidnu ekipu, a kako nemaju svoj pik sledeće godine, tako sigurno neće tankovati. S druge strane već sada postoje ekipe koje će sledeće sezone sigurno tankovati (Atlanta, Čikago), odnosno one koje su u dugoročnom razvoju (Finiks, Lejkersi) te će biti gore od Bruklina. Imaće Netsi velike šanse za prvi pik, ali je realno očekivati da taj pik bude između četvrte i šeste pozicije. Nije loše, ali nije prvi pik kojeg je Boston od Bruklina imao ove godine.

A kada smo već kod tog pika, pomenuli smo da je Boston za Fulca dobio Tejtuma i pika Lejkersa sledeće godine. Tu su i prvi pikovi Klipersa i Memfisa, pa Ejndž i dalje ima mnoštvo pikova na raspolaganju za buduće poslove.

Šta je, s druge strane, dobio Klivlend? I kratkoročnu i dugoročnu stabilnost.

Pre svega dobili su najbolji mogući paket za igrača koji je izrazio želju za odlaskom. Proteklih sedmica su se pojavljivale razne priče o mogućim trejdovima za Irvinga, a najbolja je bila ona Finiksa koja ni blizu nije bila ovoj koju su dobili od Bostona.

Tomas je u ovom trenutku igrač istih ili približno istih vrednosti poput Irvinga, a bez obzira što će u timu s Leronom on imati manje loptu u svojim rukama nego što je to bio slučaj u Bostonu, sigurno će profitirati od igre s Kraljem, jer je on bolji "spot-up" šuter od Irvinga. A znamo svi da Lebron voli da igra s dobrim šuterima. S Tomasom Klivlend neće ove godine izgubiti ništa na kvalitetu, a sledećeg leta će imati dobru priliku da vidi šta će s njim. Dosta toga će zavisiti od Lebronove odluke o odlasku iz Klivlenda. Ako Džejms ostane, onda Kavsi mogu dati maksimalni ugovor Tomasu jer će i onako biti iznad seleri kepa, a hoće da ostanu konkurentni. Ako, pak, Leron ode, Kavsi mogu pustiti Tomasa i krenuti u potpuni rebilding ili ga ostaviti, pa uz njega i Kevina Lava graditi tim koja će biti četvrti ili peti na Istoku.

Krauder će im doneti preko potrebnu energiju na obe strane parketa, posebno u odbrani. I prošle sezone je Klivlend odmarao Lebrona od najgorih odbrambenih zadataka jer Kralj, ne zaboravimo, ipak ima 32 godine, a sada će to uz Kraudera biti mnogo lakše. Nije Krauder igrač koji će zaustaviti Kevina Duranta, ali će dobro doći u njegovom umaranju.

Žižić bi u Klivlendu mogao da dobije veću priliku nego u Bostonu jer je nominalno jedini ozbiljni centar u timu Tristan Tompson. Doduše, pitanje je koliko će Lav igrati na centru, ali Žižić je i onako važniji za budućnost. A u toj budućnosti će važan biti Bruklinov pik jer Klivlendu nedostaje mladih igrača, a dogodine bi draft mogao biti jako dobar. Čak i ako taj pik padne na pomenutu četvrtu, petu ili šestu poziciju i dalje bi moglo da se nađe zanimljiv materijal.

Dosta je važna i činjenica da su Kavalirsi ovim trejdom dobili tri "tela" umesto jednog te su sada uistinu krcati dobrim igračima. Popunjen je roster od 15 imena, a rotacija izgleda ovako:

PG – Ajzea Tomas, Derik Rouz, Hoze Kalderon.

SG – Džej Ar Smit, Iman Šampert, Džedi Osman.

SF – Lebron Džejms, Džae Krauder, Kajl Korver.

PF – Kevin Lav, Džef Grin, Ričard Džeferson, Čening Fraj.

C – Tristan Tompson, Ante Žižić.

Nikada dublje Klivlend nije izgledao nakon povratka Lebrona.

Obe strane su, kao što rekosmo na početku teksta, pobedile u ovom trejdu. Naravno da s ovim nisu rešeni svi problemi, pre svega onaj Bostonov kako će s ovom ekipom igrati odbranu ili onaj Kvivlendov mogu li s ovom ekipom biti konkurentni Golden Stejtu. No, tim problemima neka se bave Bred Stivens i Tajron Lu. Nama je dosta i ovo.

A samo, kao šlag na tortu, da napomenemo da je prva utakmica sezone ona između Klivlenda i Bostona. Datum je 17. oktobar, utakmica počinje u dva časa ujutru po našem vremenu. Dođe nam se da se zapitamo jesu li u NBA prilikom slaganja rasporeda znali za mogućnost ovog trejda?

