Zasvirao klavir na Old Trafordu! Murinjo, ne kukaj više!

Aleksis Sančez i zvanično!

Kukao je i kukao Žoze Murinjo, žalio se na stotine miliona koje je Mančester Siti nemilice sipao u tim Pepa Gvardiole. Morao bi konačno da zaćuti. Jer posle Pola Pogbe, Erika Bajija, Zlatana Ibrahimovića, Viktora Lindelefa, Nemanje Matića, pa i već precrtanog Henriha Mhitarjana, danas je na poklon dobio i Aleksisa Sančeza!

Realno, malo je trenera prema kojima su klubovi bili tako darežljivi. Uostalom, dok je poraženi Arsenal potpisivanje ugovora sa Mhitarjanom “proslavio“ samo sa kurtozanom vinjetom “zvanično“, Mančester junajted je slavodobitno emitovao video klip u kome Aleksis Sančez svira klavir čime su simbolično želeli da pokažu da sada na raspolaganju imaju orkestar spreman da odsvira najlepše fudbalske note.

Pod uslovom da dirigent svoje obavi kako treba. Sa ovim današnjim potpisom Murinjo je čini se ispucao sve alibi priče.

Što se tiče detalja transfera, para ovda nema, čista trampa, Sančez umesto Mhitarjana. Jasno je ko je ovde bolje prošao. Doduše, ovo “para nema“ treba shvatiti uslovno, pošto je zasigurno da je Sančez postao najplaćeniji igrač Premijer lige. Ili je okasnio nekoliko trenutaka, pošto je samo tri minuta ranije Mančester Siti objavio da je potpisao novi, petogodišnji ugovor sa Kevinom De Brujneom o čemu ćete na ovoj adresi uskoro čitati o udvojenom tekstu.

Bilo kako, ostrvski mediji su poprilično različito pisali o Sančezovoj plati, pa su se pominjale sume od 350.000 do čak 600.000 funti nedeljno. Čak i u “najgorem mogućem scenariju“ po Čileanca, on na Old Trafordu na godišnjem nivou neće zarađivati manje od 19.000.000 evra neto! Čisto poređenja radi, Kristijano Ronaldo u Realu ima 21.000.000.

“Oduševljen sam što sam došao u najveći klub na svetu. Proveo sam tri i po divne godine u Arsenalu i nosim veoma lepe uspomene iz tog velikog kluba. Ali prilika da igram na ovom istorijskom stadionu i da radim sa Žozeom Murinjom je nešto što nisam mogao da odbijem. Ponosan sam što ću biti prvi Čileanac u Junajtedovom prvom timu i nadam se da ću našim navijačima širom sveta pokazati zašto me je klub želeo“, rekao je Sančez.

Žoze Murinjo je Mhitarjanu poželeo sve najbolje, dok je o Sančezu govorio u superlativu, mada nije propustio priliku da još jednom istakne kako je do sada u ofanzivnom delu tima imao ne vrhunske, već samo igrače koji obećavaju?

“Aleksis je jedean od najboljih ofanzivnih igrača na svetu i upotpuniće našu veoma mladi i talentovanu grupu napadača. Doneće nam ambiciju, motiv, karakter što su sve kvaliteti koji čine fudbalera Mančester junajteda“.