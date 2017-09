Zato su ih doveli: Prvenac Čalhanoglua - i to kakav! - plus dve asistencije Andreu Silvi za 20 minuta (VIDEO)

Bez sumnje najplemenitiji fudbaler koga Vinčenco Montela! A sada su to mogle da vide i sve neverne Tome među navijačima Milana. Hakan Čalhanoglu ume sve sa loptom. Na gostovanju kod bečke Austrije u prvom kolu Ligu Evrope trebalo mu je 20 minuta da pokaže, a ujedno i da podigne status Andrea Silve, koji je prvenac turskog reprezentativca u dresu Rosonera nadogradio sa još dva pogotka.

Čalhanogluov je doduše bio pravo malo remek delo. Želeo je i tada da asistira, ali mu se lopta vratila, pa je iz sve snage raspalio po njoj. U sam rogalj protivničkog gola. Neodbranjivo. Majtorski.

