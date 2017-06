Završeni pregovori: Spaletiju dve godine ugovora i 4.000.000 evra po sezoni

Pružene ruke u Firenci, dosadašnji trener Rome u ponedeljak preuzima funkciju u Milanu

Dogovor između uprave Intera i Lučana Spaletija je postignut, javljaju svi najvažniji mediji na Apeninima, između ostalog i dobro upućena Gazeta delo Sport koja piše da će dosadašnji trener Rome u ponedljak potpisati dvogodišnji ugovor sa milanskim velikanom.

Do finalizacije pregovora došlo je u Firenci, gde su obavljeni završni razgovori i pružene ruke između dve strane. Na današnjem sastanku sa iskusnim strategom našli su se sportski direktor Intera Pjero Auzilio i glavni klupski administrator Đovani Gardini.

Spaleti će zarađivati 4.000.000 evra godišnje, s opcijom produžetka saradnje na još godinu dana. Bivši trener Vučice ponovo će imati priliku da sarađuje sa Valterom Sabatinijem, koji ga je i doveo u Rim, a sada je tehnički direktor skupocenog Interovog projekta.

Spaleti je trenersku karijeru započeu u Empoliju 1995. godine, gde je za dve sezone klub doveo od erije C do Serije A. Kasnije je radio u Sampdoriji, Veneciji, Udinezeu i Ankoni. Prvi put je u Romi bio od 2005. do 2009. godine i dva puta igrao nokaut fazu Lige šampiona, dok su prvi šampionski trofeji stiglui u Zenitu 2010. i 2012. godine. U drugom boravku u Rimu obezbedio je Vučici plasman u Ligu šampiona, a sada u Interu sa njim imaju najviše domete, a to su Liga šampiona i Skudeto.

(FOTO: Action images)