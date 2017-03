Zbog čega Depaj ne sme da izgleda kao klovn, a Obamejan sme

Slavni Holanđanin kritikuje zemljaka zbog perioda u Mančester Junajtedu

Kada je odlazio iz PSV Ajndhovena, Memfisa Depaja je tražilo “pola Evrope”, a Mančester Junajted je požurio da prestigne konkurenciju i kaparisao Holanđanina dok je sezona još trajala. Verovali su na Old Trafordu da su dobili dostojnog naslednika legendarnih “sedmica”, ali je Depaj potpuno razočarao i posle samo godinu i po dana je pozajmljen Lionu.

Razočaran Depajovim periodom na Old Trafordu je i njegov legendarni zemljak Frank de Bur. Bivši trener Ajaksa i Intera se dotakao i Depajovog ponašanja van terena i detalja koji su privlačili pažnju javnosti i još više pojačavali pritisak na igrača.

“Memfis je veliki talenat, ali neke stvari nisu išle. Ima sjajne predispozicije, ali nekada bi mogao da bude pametniji. Kada ljudi očekuju neke stvari od tebe, a ti ih ne uradiš, onda nemoj da drugim stvarima privlačiš pažnju. Video sam nedavno Obamejana u nekom plavom, odvratnom odelu u kojem je izgledao kao klovn. Ali to je prihvaćeno jer on postiže golove. Ali kada ne postižeš golove i igraš loše, ljudi će reći da više misliš o načinu oblačenju nego o igranju fudbala”, aludirao je De Bur na Depajov stil oblačenja.

De Bur kritikuje i neke Depajove stavove na terenu, ali se nada da će u Lionu oživeti karijeru.

“Prvo što mi je prošlo kroz glavu kada sam ga video kako igra je da ne može da stoji na lopti i da odmara. U Engelskoj su igrači mnogo brži i jači, tako da nema vremena za odmaranje. Moraš da se adaptiraš, a on to nije učinio. Mislio je da može da igra u mestu i da ne mora mnogo da trči. Ali još je mlad i nalazi se u Lionu koji je sjajan tim. Mislim da može potpuno da preokrene karijeru u Lionu jer ima veliki kvalitet”.

