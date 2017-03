Zbog Mitrovića: Posrnuli velikan treći put ruši ostrvski rekord u visini transfera?

Srpskog napadača izvlače golovi u dresu reprezentacije zbog kojih je i dalje tražena roba

Veličina slova A A A

Koliko smo samo puta do sada čuli kako naši fudbalei igraju bolje u klubovima nego u reprezentaciji. Međutim, pojavio se i suprotan slučaj. Aleksandar Mitrović do sada ima sezonu za zaborav u Njukaslu, postao je tek treći izbor u napadu, dao je samo četiri gola… Ali zato blista u reprezentaciji Srbije gde je na poslednjih šest mečeva dao šest golova!

Kvalifikacije sa Orlovima dođu kao kiseonik maldom napadaču, a golovi odjekuju i do severa Engleske gde se navijači Njukasla pitaju ko je to pogrešio sa Mitrogolom i zašto on i u klubu nema takvo samopouzdanje i poverenje.

Odgovor leži u taktičkim zamislima poznatog pametnjakovića Rafe Beniteza, ali ako Mitrović ne valja Njukaslu, ima i onih kojima valja.

Pojedini ostrvski mediji pišu da je Aston Vila zainteresovana da Mitrovića učini najplaćenijim igračem u istoriji Čempionšipa. Posrnuli velikan sa Vila Parka je navodno spreman da plati i 20.000.000 evra za srpskog napadača. Što bi bio novi rekord u visini transfera u Čempionšipu.

Doduše, to za Aston Vilu nije ništa čudno pošto je prošlog leta za dvojicu napadača dva puta rušila rekord lige. Prvo kada je dovela Džonatana Kođiju iz Bristol Sitija za 13.000.000 evra, a potom i Rosa Mekormaka iz Fulama za 14.500.000 evropskih novčanica. Podsetimo i da je u januaru platila 10.500.000 evra za Skota Hogana iz Brentforda pa se može reći da bez premca ima najskuplju napadačku liniju u Čempionšipu.

Ali nešto ne funkcioniše i nekadašnji prvak Evrope je izgubio skoro sve šanse da ove sezone obezbedi povratak u Premijer ligu. Zato su rešili da još više ulažu naredne sezone i dovode još bolje igrače pa razmišljaju o kupovini Mitrovića koji se sa Njukaslom nalazi na pragu plasmana u Premijer ligu. Iz tog ugla je Mitroviću primamljivije da ostane na Sent Džejms Parku, ali ako se nastavi isti tertman kod Beniteza, to bi moglo da mu ugrozi dalji napredak u karijeri.

Prema mnogim do sada objavljenim informacijama iz Engleske, Benitez je raspoložen da proda Mitrovića na kraju sezone i već su neki premijerligaši poput Kristal Palasa bacili oko na Srbina. U tom slučaju, Aston Vila će teško uspeti da ga privoli na još jednu sezonu Čempionšipu.

Ali uz neki ozbiljan projekat i veće poverenje, možda posrnuli velikan i uspe nekako da se dokopa srpskog golgetera na kraju sezone.

(FOTO: Action images)