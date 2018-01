Zbogom, Ligo šampiona… (VIDEO)

Sevilja remizirala sa Hetafeom na Ramon Sančez Pishuanu

Veličina slova A A A

Sevilja naredne sezone po svemu sudeći neće videti Ligu šampiona, osim ako nekim čudom istu ne osvoji u ovoj. Ali, to je već naučna fantastika… Ekipa Vinćenca Montele večeras je zadobila težak udarac na svom Ramon Sančez Pishuanu, pošto je u trećem minutu nadoknade utakmice sa Hetafeom ostala bez možda i dva ključna boda u trci za četvrtu poziciju u španskoj Primeri - 1:1 (0:0).

Domaćin je teškom mukom, posle serije promašaja stigao do vođstva preko Murijela u 72. minutu, ali je onda kada su svi na Pishuanu čekali poslednji zvižduk Havijera Alberole usledio šokantan pogoada Anhela Gonzalesa. Ipak, možda glavni arbitar meča i oštetio domaćina u tom 93. minutu, pošto je propustio priliku da svira faul nad Serhijom Rikom, kojem je posle kontakta sa Huanom Salom ispala lopta i pala tačno pred noge Anhela Dijaza.

Igračima Sevilje, a pre svega Serhiju Riku, nisu pomogle kritike na račun arbitara, pa je nakon greške nagrađen i žutim kartonom.

Hetafe je do gola domaćina odlično čuvao svoj gol, gosti su pokazali zbog čega se nalaze u gornjem delu tabele i koliko ih je teško pobediti u ovoj sezoni, a na kraju su uspeli da dođu i do vrednog boda, koji im negde ostavlja šansu da u finišu sezone u slučaju serije pravih rezultata mogu da se umešaju u borbu za mesta koja vode u Ligu Evrope. Ali, mislimo da to nije prioritet ekipe Hosea Bordalasa, koja će pre svega želeti što pre da i teoretski obezbedi opstanak u Primeri.

Sa druge strane, Sevilja je ostala na pet bodova udaljenosti od četvrtoplasiranog Real Madrida, koji ima i utakmicu manje, pa su ambicije Montelinog tima sada značajno pale.

ŠPANIJA 1 - 21. KOLO

Petak

Atletik Bilbao - Eibar 1:1 (0:0)

/Aduric 50 - Kike 73/

Subota

Deportivo - Levante 2:2 (2:0)

/Adrijan Lopez 18, Andone 45 - Ivi Lopez 81, 84/

Valensija - Real Madrid 1:4 (0:2)

/Mina 58 - Ronaldo 16 penal, 38 penal, Marselo 84, kros 89/

Malaga - Đirona 0:0

Viljareal - Sosijedad 4:2 (4:1)

/Ruiz 5, Fornals 17, Baka 20, Kastiljeho 34 - Ljorente 24, Vilijan 58/

Nedelja

Leganes - Espanjol 3:2 (1:0)

/Ermoso 11ag, 82ag, Gereiro 69 - Navaro 49, Ermoso 88/

Atletiko Madrid / Las Palmas 3:0 (0:0)

/Grizman 61, Tores 73, Parti 88/

Sevilja - Hetafe 1:1 (0:0)

/Murijel 72 - Anhel 90+3/

20.45: (1,10) Barselona (11,0) Alaves (19,0)

Ponedeljak

21.00: (1,75) Selta (3,70) Betis (4,70)

***kvote su podložne promene

(FOTO: Action images)