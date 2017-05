Zec u rukavu Đokovića (VIDEO)

Da li je Goran Ivanišević najbliži klupi drugog reketa sveta?

Veličina slova A A A

Potraga za novim glavnim trenerom Novaka Đokovića se nastavlja. što potvrđuje i naš as koji se preselio iz Madrida u Rim gde ga čeka čuveni masters i odbrana finala.

I dok rupu u stručnom štabu nastalu odlaskom Marjana Vajde, Miljana Amanovića i Gebharta Fila Griča popunjavaju brat Marko i Pepe Imas, polako dolazi do kristalizacije, to jest do razjašnjavanja ko bi mogao da "uleti". A to su, kako se čini, tri nekadašnja vrhunska asa, koja i odgovaraju onome što je Novak nazvao "supertrenerom", Andre Agasi, Pit Sampras i Goran Ivanišević. I dok se prva dvojica ne oglašavaju, ovaj treći je rekao svoje. A to je da mu je san da vodi brigu o Novaku Đokoviću.

"On je najbolji! To vam je kao da fudbalski trener odbije poziv Real Madrida", izjavio je nedavno popularni Zec, koji je trenutno trener Tomaša Berdiha.

A da se "nešto kuva iza brda" pokazao je i video koji je na svoj Instagram nalog okačio upravo Novak. A to je kratak snimak treninga u Rimu na kojem on i Ivanišević zajedno udaraju loptice. Videćemo da li je u pitanju samo drugarski trening ili se tu krije nešto ozbiljnije.