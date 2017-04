Zeleno vlada Škotskom - Seltiku Old Firm i plasman u finale Kupa

Tim Brendana Rodžersa slavio s 2:0

Sudar koji je iznad fudbala, iznad realnog, na nivou religije. Igrao se Old Firm, a kao pobednik izašao je Seltik koji je u polufinalu FA Kupa nadigrao Rendžers s 2:0 (1:0) i tako zakazao meč sa Aberdinom u finalu.

Meč se igrao na neutralnom terenu na Nacionalnom stadionu Hempden parku u Glazgovu, a Seltik je opravdao ulogu favorita i slavio golovima Mekregora u 11. minutu i Skota Sinklera u 51. minutu sa bele tačke.

Samo što je meč počeo, videlo se da je Seltik jača ekipa. Odmah su zeleno-beli napali, imali šanse, a do vođstva došli u 11. minutu. Bila je to duga lopta, Dembele je dobro primio loptu, odložio je do Mekgregora koji je lepim i laganim udarcem matirao Foderingama.

Jedina loša vest za Seltik posle ovog meča je činjenica da se Musa Dembele povredio i morao je da traži izmenu u 34. minutu.

Ipak, i bez njega Seltik je nastavio da bude bolji rival, a osiguranje dobrog rezultata ekipa Brendana Rodžersa obezbedila je početkom drugog poluvremena kada je Sinkler realizovao penal. Jedva, ali lopta je ušla u mrežu od stative.

Posle toga Rendžers je imao svoje šanse, ali nije uspeo ni da postigne počasni pogodak. Inače, gledali smo veoma oštar fudbal, sa dosta startova, borbe, udaraca na sve strane.

Posle svega, Seltik je došao je do finala FA Kupa gde će se boriti za 37. trofej u ovom takmičenju i situacije da može da se hvali trijumfom nad najvećim i najljućim rivalom.

Ipak je to Old Firm. Velika stvar.

(FOTO: Action images)