Željko je genije, to što je on uradio nikome neće uspeti! Duda me na početku nije hteo u timu...

"Ali me je polako prihvatio. Mnogo sam naučio igrajući kod Ivkovića", rekao je Kostas Slukas

Veličina slova A A A

Kostas Slukas dao je intervju za sajt Evrolige pred početak nove sezone 2017/2018, a u njemu se dotakao sprskih, evropskih i svetskih trenerskih veličina što jesu Dušan Duda Ivković i Željko Obradović.

Sa Dudom je sarađivao u Olimpijakosu i osvojio Evroligu, sa Žocom je takođe osvojio Evroligu u Fenerbahčeu pa je donekle i logično što je morao da odgovara na ova pitanja.

Imao je stvarno veliku i retku sreću u razvoju karijere da "naleti" na dvojicu legendi..

"Duda je zaista dobar trener. Ne moram da govorim o njemu, titule same govore. Na početku me nije želeo u timu. Ali, kasnije je promenio mišljenje i polako je počeo da veruje u mene. Mnogo sam naučio od njega u jednoj sezoni koliko sam igrao kod Dude. Jako sam napredovao te sezone", kaže Slukas.

Počinje Evroliga - kandidati za titulu, moguće prijatno i neprijatno iznenađenje

Koliko se Duda razlikuje od Željka Obradovića?

"Svaki od njih ima svoj način rada. Obradović je genije zbog načina na koji razume šta je igraču potrebno na parketu i po tome što zna šta da kaže igraču i van terena i na terenu. On razume košarku i način na koji košarka funkcioniše. On je genije. Ne mogu da kažem koliko je veliki, opet, titule govore o njemu. Devet Evroliga! To je neverovatno. Mislim da to nikome neće uspeti. On je genije ne samo u košarci, već i kao osoba. Naravno, nezgodan je trener. Ponekad reaguje, galami, ali to je deo njegove taktike i same igre. Mora da bude takav da bi igrači razumeli šta želi od njih. Ali način na koji razgovara sa igračima je neverovatan", rekao je Slukas.