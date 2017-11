Željko se veseli, tu su Meli i Veseli! Magičan potez Italijana u poslednjoj sekundi za pobedu (VIDEO)

Fantastičan obračun u Moskvi koji je turski tim dobio posle produžetka i to košem Italijana u poslednjoj sekundi

Vrlo moguće da smo gledali buduće finaliste Evrolige za ovu sezonu! Potpuno luda utamica između CSKA i Fenerbahčea koju je rešio Nikolo Meli za 95:93. Postigao je koš iz odbojke iz skoka, sudije su gledale snimak i odlučile da je bio na vreme. Kakav način da se dobije meč!

Kakav je to samo bio duel u Moskvi, prepun preokreta sa obe strane. Fenerbahče je vodio 18 razlike, Armejci stigli, igrao se potom i produžetak, a na kraju je prvak Evrope uspeo da prelomi meč i dobije ga s 95:93. Najviše zahvaljujući Janu Veselom koji je dao 31 poen, a posebno pored sjajnog Melija i koša o kom će se dugo pričati.

Taman kada je delovalo da ćemo u drugi produžetak...

Rodrigez je pogodio za tri uz faul na petnaest sekundi pre kraja utakmice i odveo CSKA u prednost od jednog poena. Potom je Vonamejker dao jedno slobodno bacanje i otišlo se u produžetak. Tamo je tim Željka Obradovića bio pribraniji i odneo veoma važnu pobedu.

Fenerbahče je tokom druge četvrtine imao prednost od 18 razlike (39:21), ali je CSKA uspeo dobrom timskom igrom to lagano da topi i da u trećoj deonici dođe do vođstva od 52:51. Da nisu igrači Dimitrisa Itudisa digli nivo igre, turski sastav bi lako došao do pobede.

Upravo je ta treća četvrtina bila dokaz da se ovde radi o ekipama koje su sličnog kvaliteta, koje poseduju veliku snagu, dugu klupu i da su verovatno dva glavna favorita za osvajanje Evrolige.

Uglavnom, prve tri deonice, posebno prvo poluvreme, prošle su u znaku Jana Veselog koji je bukvalno maltretirao i odbranu CSKA i obruče u Megasport Areni.

Kada god bi Fener odigrao pik na strani odbrana Dimitrisa Itudisa bi pucala, a onda bi usledilo efektno zakucavanje.

Jan Vesely’nin rakibini yok saydığı an; pic.twitter.com/yJjx7k9BE3 — 1907 Media (@1907Media) November 17, 2017

Armejci su se kako je utakmica trajala ve više ulazili u materiju, kao da je na njih imao uticaj i let posle meča sa Crvenom zvezdom i sve je to doprinelo ulaskom u poslednju deonicu s rezultatom 63:61 za domaći sastav.

A onda je usledio rat. Udarci bez rukavica, pravo pesničenje. Trojka Rodrigeza, pa Melija, pa De Koloa, pa Gudurića... Prštalo je na sve strane. Do poslednje sekunde produžetka.

Najefikasniji kod Fenera bio je Jan Veseli sa 31 poenom, dok je CSKA predvodio Serhio Rodrigez sa 20.

VICTOR KHRYAPA! YOK YOK NICOLO MELLI! pic.twitter.com/78prJ9T3GT — Zelimir HBK(@HBK_Obradovic) November 17, 2017

EVROLIGA - 8. KOLO

Četvrtak

Himki - Makabi 69:77

/Šved 21 - Džekson 19/

Efes - Panatinaikos 81:82

/Motum 21 - Kalates 29/

Žalgiris - Baskonija 77:97

/Jankunas 20 - Šengelija 19/

Real Madrid - Unikaha 89:57

/Kerol 17 - Milosavljević 10/

Petak

CSKA - Fenerbahče 93:95

/Rodrigez 20 - Veseli 31/

