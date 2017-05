Zeman prozvao Monćija i Palotu: Ne smete da vređate Totija, on je najbolji!

"Šta bih mu rekao sada, kada bismo se čuli preko telefona? Samo da je najbolji. Da sme da radi šta želi i ako oseća da može još da pomogne Romi, da ostane u igri"

Italijanskim fudbalskim nebom sve više provejava mišljenje da se fudbalska penzija Frančeska Totija na kraju tekuće sezone vrši prisilno i da je neponovljivi Princ Rima zapravo teret novom sportskom direktoru Rome Monćiju i prvom čoveku kluba Džejmsu Paloti.

O tome je nedavno govorio i legendarni kapiten Milana Paolo Maldini, a sada je svoje mišljenje izneo i stari trenerski vuk Zdenjek Zeman. Koji je sa Totijem radio u dva odvojena trenerska mandata u Vučici.

On je gotovo isprozivao novopostavljenog prvog operativca i prvog čoveka Rome zbog toga što se prema Totiju ophode bez poštovanja. To je i rekao.

"Jako mi je žao zbog njega, jer je najbolji igrač u poslednjih 20 godina, a onda se pojave ovakvi problemi. Loše je to što je klub objavio da Toti ide u penziju pre nego što je on dobio priliku da sam to učini. To se nikada pre nije dogodilo. Za mene Toti ostaje najbolji svih vremena", rekao je Zeman za radio Rai.

On je prokomentarisao i potez Milanovih navijača da se od Totija oproste parolom, čime je pokazana velika doza poštovanja prema legendi Rome.

"Ja se iskreno nadam da je ovo sve samo pretpostavljanje i da ćemo Totija gledati i naredne sezone na San Siru", poručio je Zeman i onda poslao poruku vrhuški Rome:

"Frančesko je veliki Rimljanin i preveliki Romanista. Ne smete da ga vređate. Šta bih mu rekao sada, kada bismo se čuli preko telefona? Samo da je najbolji. Da sme da radi šta želi i ako oseća da može još da pomogne Romi, da ostane u igri. Ako vidi da za njega nema mesta u timu, onda ima pravo da stane i okonča karijeru".

Otkako je stigao u Romu Lučano Spaleti je Totija gotovo potpuno obrisao sa fudbalske mape i šansu mu daje na kašičicu, u završnim trenucima meča. I pored toga uspeo je da spasi Romu u nekoliko situacija.

(FOTO: Action Images)