Zemanlandija ponovo zapalila Čizmu! Peskara petardom po Đenovi, Napoli silovit na Bentegodiju (VIDEO)

Delfini slavili prvi put još od kraja avgusta i to sa neverovatnih 5:0

Samo 22 gola na dosadašnja 24 meča u Seriji A ove sezone postigla je Peskara, a onda je uprava kluba odlučila da u italijanski fudbal vrati iskusnog češkog "magistra" fudbala Zdenjeka Zemana. Nekadašnji trener Crvene zvezde je na debiju napravio pravo čudo sa već viđenim učesnikom Serije B, savladao je Đenovu sa 5:0 i ekipi sa dna tabele doneo drugu pobedu u sezoni, prvu još od kraja avgusta prošle pobede.

Zeman je dokazao da je u stanju da svakoj ekipi dokaže da može da igra ofanzivan fudbal, a to je danas shvatila i Peskara, koja je sada na 10 bodova udaljenosti od Empolija, prvog tima iznad opasne zone.

Češki stručnjak je pokazao da je doktor za pronalaženje mladih igrača, pošto je večeras u vatru ubacio mladog 20-godišnjeg napadača Alberta Ćerija, koji je učestvovao kod prvog gola Peskare na ovom meču, a onda u završnici utakmice postigao prvenac u dresu svog kluba.

Odličnu formu u italijanskom prvenstvu potvrdio je i Napoli, koji je bez problema savladao Kjevo na Bentegodiju i nastavio juriš sa Romom oko drugog mesta koje vodi direktno u Ligu šampiona (1:3). Meč je sjajnim golom na isteku pola časa igre otvorio Lorenco Insinje, dok su Leteće magarce kasnije na zemlju spustili Marek Hamšik i Pjotr Zjelinski.

Domaćin nije imao snage za povratak posle uragana ekipe Mauricija Sarija, već je samo preko Rikarda Međironija stigao do počasnog pogotka u završnici utakmice.

Napolitanci su sada prestigli Vučicu na drugom mestu Serije A, ali sa odigranom utakmicom više.









Zahuktala Sampdorija je stala i podelila plen sa Kaljarijem - 1:1. Kada se to najmanje očekivalo, Đampaolova četa je ukočena. Sardi slave tek drugi bod sa gostovanja posle četiri meseca. Goste je u vođstvo doevo veteran Maurisio Isla volejom posle duge lopte. Verovali ili ne, bio mu je to prvi gol u Seriji A posle pet godina. Potom je Sau propustio dobru poriliku za 2:0. Usledila je kzana... Sjajni Murijel je uradio veći deo posla, a veteran Kavaljarela pogodio sa pet metara. Bilo je to sve od ove utakmice. Filip Đuričić je ušao u igru na poluvremenu, ali za razliku od pobeda protiv Milana i Bolonje, ovoga puta nije bio faktor preokreta...

Dva prelepa gola i pobeda Sasuola su viđeni na Friuliju gde je Udineze položio oružje pred Di Frančeskovom četom - 1:2. Iako je poveo fenomenalanim udarcem Fofane sa 20 metara već u sedmom minutu. Potom je Tero promašio dve odlične šanse za domaći tim, a De Pol je tražio penal kada je pao u kaznenom prostoru gostiju... Bile su to propuštene šanse za kojima će Udineze žaliti.

U poslednjih pola sata je Sasuolo proigrao i preokrenuo. Karnezis je zaustavio Matrija, ali nije Defrela. Sjajni Francuz je još jednom dokazao da je zreo za veći klub. U 70. minutu je izjednačio posle divne asistencije Pelegrinija, a potom je postigao apsolutno predivan pobednički gol u 79. minutu kada je sa 20 i kusur metara „savio kiflu“ u sam ugao Karnezisovog gola... Na kraju ga je Grk sprečio u 90. minutu da postigne het-trik.





SERIJA A - 25. KOLO

Petak

Juventus - Palermo 4:1 (2:0)

/Markizio 13, Dibala 40, 89, Iguain 63 - Čočev 90+3/

Subota

Atalanta - Krotone 1:0 (0:0)

/Konti 48/

Empoli - Lacio 1:2 (0:0)

/Krunić 67 - Imobile 68, Keita 80/

Nedelja

Bolonja - Inter 0:1 (0:0)

/Gabrijel 81/

Kjevo - Napoli 1:3 (0:2)

/Merđioni 72 - Insinje 31, Hamšik 38, Zjelinski 58/

Peskara - Đenova 5:0 (3:0)

/Orban 5ag, Kaprari 19, 81 Benali 31, Ćeri 87/

Sampdorija - Kaljari 1:1 (0:1)

/Kvaljarela 22 - Isla 6/

Udineze - Sasuolo 1:2 (1:0)

/Fofana 7 - Defrel 70, 79/

18.00 Roma - Torino

20.45 Milan - Fiorentina

