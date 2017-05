Zemanova Peskara hoće Boaćija - nezgodno je

"Zvezda bi da ga zadrži, a ima i druge ponude iz inostranstva", kaže sportski direktor Luka Leone

Sportski direktor Peskare Luka Leone vratio se u zemlju posle dužeg putovanja po Evropi gde je pratio različite fudbalere koji su interesantni kao potencijalna pojačanja za taj tim koji je ispao iz Serije A i koji će se sledeće sezone takmičiti u Seriji B.

Leone je išao do Danske, a svratio je i do Hrvatske i Srbije. Gledao je i Evropsko prvenstvo za igrače do 17 godina, a u Beogradu je navodno razgovarao sa Ričmondom Boaćijem.

"Razgovarao sam sa tim momkom. Moramo da vidimo kako će da prođe Latina. Boaći ima visoke ambicije i voleo bi da igra u Seriji A. Crvena zvezda bi ga zadržala, a postoji i interesovanje nekih klubova iz inostranstva. To je veoma nezgodan posao", rekao je Leone za Il Mesađero.

Leon je dodao i da je napravio kontakte sa Kopenhagenom i Brondbijem gde je gledao zanimljive igrače koji igraju na pozicijama štopera, vezista i golmana.

Sportski direktor tima koji sa klupe predvodi Zdenjek Zeman (bivši trener Zvezde) ovu rundu proputovanja po Evropi nazvao je "diplomatskom posetom", a uskoro sledi i sastavljanje šoping liste.

Na njoj će se u nekom obliku pojaviti i ime Ričmonda Boaćija.

Do sada se ovaj Ganac povezivao sa Sanderlendom, Votfordom, Lokomotivom...