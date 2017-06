Zemljotres u Milanu - vraća se Ibra?! Traži se i „desetka“, odbijena prva ponuda za Kralja asistencija!

Mino Rajola spremio pakleni plan! Drugi menadžer zapretio predsedniku: Na ovaj ili onaj način - igrač ide u Milan!

Prelazni rok u Mičanu dostiže tačku ključanja, Milan je spremio najjače udarce za kraj. Posle Musakija, Kesija i Rodrigeza sada stižu zvučna imena, a vrhunac bi mogao da bude senzacionalni povratak Zlatana Ibrahimovića!

Ovo treba uzeti sa rezervom, jer je vest objavio torinski Tutosport, najmanje pouzdan od tri sportska dnevnika na Apeninima. Ali neke okolnosti upućuju da bi moglo da dođe dovelikog povratka Ibre u Milan pošto je Mančester Junajted rešio da ga ne zadrži i ne iskoristi opciju o još jednoj godini iz ugovora. Ibra će od 1. jula biti slobodan igrač...

Plan je smislio Ibrin menadžer Mino Rajola i postavio ga kao uslov pred upravu Milana. Rajola drži ključ u rukama oko novog ugovora Đanluiđija Donarume što je Milanovo najvažnije pitanje ovog leta. Klub je dao Rajoli i Donarumi rok do 13. juna da definitivno odgovore na ugovor vredan blizu 5.000.000 evra po sezoni. Lukavi Rajola se dosetio kako da uslovi Rosonere. Donaruma će potpisati ako Rosoneri vrate Zlatana?!

Ali problem je što se Ibrahimović nikako ne uklapa u viziju novog rukovodstva Milana. Ima 36 godina, povređen je i neće zaigrati pre oktobra. Ima ogromnu paltu, Milan može da mu da ponudi četiri ili peta puta manje od onog što je zarađivao na Old Trafordu (22.000.000 evra za godinu dana). Galijani je hteo da ga vrati prošlog mleta, ali je i tada plata bila problem.

Međutim, Ibrahimović ima želju da se vrati u Milan i to je rekao kada je pre pet godina u paketu sa Tijagom Silvom napustio Milan i prešao u PSŽ. Obojica igrača su tada bili nezadovoljni transferima jer su želeli da ostanu, ali ih je Galijani prodao pod finansijskim pritiskom jer je morao da popuni budžet.

Ibrahimović je tada isticao da je bio srećan u Milanu i da je želeo tamo da završi karijeru. Zbog porodice je želeo da ostane u Italiji i nada se da bi na kraju karijere mogao opet da zaigra za Rosonere.

Međutim, Milanov plan je bio da letnji prelazni rok kruniše nekim napadačem visoke kalse koji je mlađi od Ibrahimovića. Na listi želja su imena Obamejana, Morate, Dijega Koste, Belotija i Andrea Silve. Obamejan i Kosta su nerealni zbog visokih plata i Gabonac se već dogovorio sa Pari Sen Žermenom. Morata neće u Milan, a Beloti je preksup jer Torino traži 100.000.000 evra. Silva je rizik jer je još mlad i skup za svoj godine. Pa bi možda Ibrahimović i mogao da bude rešenje. Ali problem je što ne može da igra do oktobra i što se ne zna da li će posle takve povrede i pauze biti opet onaj stari. Pitanje je da li bi Montela rizikovao samo sa Lapadulom na početku sezone jer se očekuje prodaja Bake. Takođe, pitanje je i kako bi se ekipa posle početka sezone privikavala na Ibrahimovića. On ume da saigrače pretvore u taoce i da podredi ekipu sebi. A to nije ono što novo rukovodstvo Milana želi...

Mnogo je tu prepreka, ali Rajolu ne treba potceniti. Kao ni Milanov pritisak da zadrži Donarumu.

U međuvremenu, Milan juri na još nekoliko strana. Pored napadača im je potreban ofanzivac na levoj strani umesto Deulofeua i desni bek.

Kandidati da zamene Deulofeua su prvo bili Papu Gomez, a onda Keita Balde. Međutim, od Gomeza se odustalo, a Keita želi u Juventus i nije pristao na ponudu Milana iako je Lacio dao zeleno svetlo za transfer težak 25.000.00. Tako se Milan ekspresno okrenuo ka Šveđaninu Emilu Fosrbergu. On je idealan kandidat da popuni mesto na levoj strani Milanovog napada. Može da igra kao „desetka“, može i krilo, a može i povučenije u veznom redu. Prethodne sezone je eksplodirao u RB Lajpcigu i bio njihov najbolji igrač u senzacionalnoj debitantskoj sezoni u Bundesligi. Sezonu je završio sa osam golova i čak 22 asistencije po čemu je bio broj jedan u nemačkom šampionatu.

Milan želi Forsberga i angažovao je agenta Đakoma Petralita koji je najpoznatiji u mandžerskom svetu kao posrednik za spajanje italijanskih i nemačkih klubova. On je u Lajpcig odneo ponudu vrednu 18.000.000 evra koju su Nemci glatko odbili. Žele minimum 30.000.000 evra za svog najboljeg igrača. Ustvari, žele da tom cenom oteraju Milan jer oni najradije ne bi prodali Forsberga što su rekli i Liverpulu kada se Klop interesovao za Šveđanina. Čeka se nova Milanova ponuda...

U međuvremenu stižu vesti da se iskomplikovao već dogovoren transfer Lukasa Bilje iz Lacija i da bi umesto njega mogao da dođe Krihovjak kojeg žele Inter i Roma ili preksupi Toliso Liona. Mada je Bilja i dalje bliži selidbi u Milan nego ostanku u Laciju.

Još jedan veliki prioritet Rosonera je desni bek Andrea Konti iz Atalante sa kojim su se dogovorili, ali klub iz Bergama je zacepio cenu. Kontijev menadžer Mario Đufredi je ljut zbog toga na Atalantu.

„Konti će preći u Milan - na ovaj ili onaj način. Ali će sigurno preći! Podsetio bih predsednika Perkasija na obećanje koje nam je dao kada smo potpisivali novi ugovor. Igrač ide u Milan!“, zapretio je agent rukovodstvu Atalante koje je na početku istaklo nerealnu cenu od 30.000.000 evra.

Ključa u Milanu ovih dana, čekaju se tri pojačanja za kompletiranje sastava za narednu sezonu...