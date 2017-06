Zenit će trošiti i to mnogo - Mančini potpisao na pet godina!

Mirčea Lučesku je dobio otkaz pošto je Zenit i drugu godinu uzastopce ostao bez plasmana u Ligu šampiona, a uprava kluba iz Sankta Peterburga je reagovala munjevito. Vreme će pokazati da li i mudro. Roberto Mančini i zvanično je imenovan za novog trenera Zenita.

Nije još potvrđeno, ali mediji su ranije spekulisali da će Italijan u Rusiji zarađivati oko 6.000.000 evra po sezoni. Ugovor je potpisan na tri godine uz opciju da se saradnja produži na dve dodatne sezone što govori o poverenju koje u Sankt Peterburgu imaju prema Mančiniju.

Titule stoje iza njega, posebno one u Interu, mada je osvajao u svim klubovima u kojima je radio: Fjorentini, Laciju, kasnije Mančester Sitiju i Galatasaraju. Mada ga već neko vreme ne smatraju za baš vrhunskog stratega koji konkuriše za klubove sa vrha lanca ishrane.

Ali ono što je sigurno - biće ovo vrelo leto u Sankt Peterburgu. Mančini je poznat kao trener koji voli da troši. Često i da preplati. Neretko i da pogreši kad se odriče igrača. Setimo se samo da je on dozvolio Sitiju da Juventusu proda Karlosa Teveza za 10.000.000 evra.

U Rusiji će mu posao otežati i ograničenje po kome na terenu u istom trenutku mogu da budu “samo“ šestorica stranaca. Trenutno, Zenit na platnom spisku ima njih 12, uključujući tu i Vukašina Jovanovića, koji se malo razigrao tokom prolećne pozajmice u Bordou.

Ima takođe i velikih problema na pojedinim pozicijama zbog čega se već sada spekuliše o brojnim odlascima sa stadiona Petrovski. Štoper Neto, pa vezisti Joan Molo i Robert Mak, u napadu Luka Đorđević... Svi oni su već viđeno kao bivši. A to su samo stranci. Sva je prilika da ugovor neće biti produžen ni Aleksandru Keržakovu. Dakle, Zenitu će biti potrebna brojna pojačanja.

Neće svi moći da budu stranci, ali treba očekivati da će biti i zvučnih udara iz inostranstva. Ruski mediji već su pisali o tome da Mančini želi da u Rusiju dovede i Jaju Turea, kome je istekao ugovor sa Mančester Sitijem.

It's official Roberto Mancini is the new Zenit Head Coach! #BenvenutoMancini

https://t.co/5UaWfU2D34 pic.twitter.com/55q0i514DU