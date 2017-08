Žestok odgovor iz Humske: UEFA je licemerna, kažnjava po Guglu i Stejt departmentu! Htela da nas izbaci iz Evrope

Detaljno obrazloženje potpredsednika Partizana, prof. dr Vladimira Vuletića povodom odluke iz Niona

Žestoka je kazna UEFA, žestok je i odgovor Partizana!

Crno-beli su spremili žalbu povodom odluke iz Niona da se kazne dvema utakmicama igranja pred praznim tribinama i 130.000 evra novčane globe, u ponedeljak će u Nion poslati dokumentaciju u kojoj će precizno biti navedeni svi aspekti nevinosti, ali jedno je sigurno: sa predlogom sankcije koju im je dostavio Žan Pol, inspektor za etičku i disciplinsku odgovornost UEFA, ne slažu se.

To je u detaljnom izlaganju pojasnio potpredsednik kluba iz Humske 1, prof. dr Vladimir Vuletić, uveravajući da je odluka Evropske kuće fudbala zasnovana na političkim, a ne pravnim argumentima.

Štaviše, otkrio je da je pomenuti inspektor Žan Pol tražio da se Partizan izbaci iz UEFA takmičenja za ovu sezonu, kao što je bio slučaj leta 2007, posle incidenata u Mostaru.

„Partizan je kažnjen 130.000 evra i dve utakmice pred praznim tribinama. Predlog inspektora UEFA je bio da Partizan bude isključen iz evropskog takmičenjima. Argumentima smo uspeli da smanjimo na ovu kaznu, ako je to ikakva uteha. A inicijalni predlog je bio da budemo isključeni. Inspektor je to predložio“, naveo je Vuletić.

Sankcija se odnosi na ponašanje navijača za vreme beogradskih utakmica protiv Budućnosti i Olimpijakosa, u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

„Reč je o klasičnom i vrhunskom licemerju Evropske kuće fudbala, koja je u potpunom neznanju i sopstvenoj neukosti u vezi sa istorijskim, političkim i svakim drugim sportskim elementima, u kontekstu onoga što su navijači Partizana imali priliku da istaknu, angažovala inspektora za etičku i rasnu netrpeljivost. On je, izgleda, koristio samo građu Gugla, američkog Stejt departmenta i Kongresa, američke televizije CNN i nedeljnika Tajm, Evropskog parlamenta... Jednostrani pogled u kojem se inspektoru čini da je potpuno irelevantno da li je neko lice osuđeno ili optuženo ukazuje na lični, subjektivni, jednostrani, rekao bih i tendenciozni nastup inspektora, koji je predložio ovakvu kaznu za Partizan“.

Vuletić je najpre objasnio da je UEFA, kako kaže, „na osnovu argumenata iz Humske odustala od gonjenja Partizan za transparente posvećene četničkom vojvodi Pavlu Đurišiću“, koji je za odgovorne u Nionu bio sporan.

„Uspeli smo da objasnimo, na neki način, šta znači za Srbiju Crna Gora, odnosno srpska Sparta i da objasnimo da je Srbija u Drugom svetskom ratu za razliku od drugih zemalja, u okruženju pre svega, imala dva oslobodilačka pokreta. Onaj prvi, kojem je pripadao Pavle Đurišić, ujedno je i prvi gerilski oslobodilački pokret u Evropi. Za razliku od naših komšija, koji su tokom Drugog svetskog rata imali priliku da grade nezavisnu državu Hrvatsku na srpskim kostima, srpska država je imala dva oslobodilačka pokreta“.

PARTIZAN NE NEGIRA ZLOČINE, ALI ŠTA JE SA HOLANDSKIM BATALJONOM?

Utisak je da je daleko veći problem prilikom izricanja kazne predstavljala činjenica da se UEFA bavila skandiranjem Grobara Ratku Mladiću, za vreme meča sa Budućnosti. A on je odigran 11. jula, na godišnjicu dešavanja u Srebrenici.

„Inspektor se i dalje bavi likom i delom generala Ratka Mladića, otpužujući navijače Partizana da su dali podršku „dokazanom“ ratnom zločincu. Sve je to u redu, osim reči - dokazanom. On nije dokazani ratni zločinac. Partizan ni na koji način ne želi da ništi žrtve, niti da negira zločine, ali, postupa skrupulozno u stavu sa onim pravilima da se svako lice drži za nevino, pa i u inspektorovim izveštajima mora voditi kao nevino, sve dok sud ne dokaže da je krivo. Nije inspektor sudija i neko ko će da Mladića naziva balkanskom zveri i koljačem iz Bosne, kako ga je nazvao inspektor UEFA. To samo sud može da utvrdi. Ako se to dokaže“.

Vuletić je nastup inspektora UEFA nazvao političkim.

„Apsolutno nema nikakve veze sa sportom. Ne možemo, niti želimo, da utičemo na stavove navijača u vezi sa određenim političkim dešavanjima u državi ili u prošlosti. Da ne govorimo o tome da oni (UEFA, op. au) ćute dva puta na moju ponovljenu izjavu da je jedino što je dosad pravosnažno jeste odgovornost holandskog bataljona, koji je propustio da zaštiti stanovništvo u Potočarima. Dakle, jedino je dokazana odgovornost holandskog bataljona. A da li će i kad će Ratko Mladić biti osuđen, o tome ne želimo ni da spekulišemo. Niti želimo unapred da sudu tvrdimo da li je neko kriv ili nije. Ovo u civilizovanoj Evropi ne sme da se dešava. Nema mesta, niti je na bilo koji način klicanje imenu Ratka Mladića klicanje genocidu. Prvo, što genocid nije dokazan u svim svojim aspektima. Ono što je bitno je činjenica da dekadentno, licemerno, politički motivisano i sa pozicije prava sile, a ne sile prava, Evropska kuća fudbala kažnjava Partizan. Da li je to ta distributivna pravda i ono što podrazumeva „audiatur et altera pars“, načela da se čuje druga strana“.

Tema je osetljiva, zadire duboko na teren politike, međutim, u Humskoj 1 smatraju da nije baš sve onako kako je u svom izveštaju sa evropske premijere protiv Podgoričana naveo zvaničnik UEFA.

„Skandiranje Ratku Mladiću je rasistička poruka? Naravno da to nema nikakve veze s mozgom. Znate šta su rasističke poruke – to su „ubij Srbina“, to su majmunski krici, to su poruke da je neko obukao kapice Kju-kluks-klana. Postavlja se pitanje da li bi navijači Partizana u narednim utakmicama skandiranjem kraljici Elizabeti Prvoj, koja je okupirala Indiju ili belgijskom kralju Leopoldu, koji je pobio pola Južne Afrike, slali rasističke poruke? Primera radi. To mora da se odvoji. Partizan ni na koji način niti podstiče, niti organizuje, niti drži da je izricanje bilo kakvih rasističkih ili političkih poruka prihvatljivo“.

I još nešto:

„Kada bismo rekli da je Naser Orić dokazani ratni zločinac, pa sva evropska usta bi skočila i rekla – a gde vam je, gospodo, dokaz o tome? Ja sad pitam, gde je dokaz, gde je presuda da je Ratko Mladić zločinac. Pritom, ne relativizujemo zločin, ne pravdamo, Partizan nije advokat Ratka Mladića, Partizan ne želi da učestvuje u sudskom postupku. Partizan smatra da je sud nezavistan i ne želi niko da se time bavi. Čak ni inspektor Žan Pol“.

Naveo je Vladimir Vuletić jedan primer iz komšilika, dovoljan da se pomisli kako je na delu politika dvostrukih aršina.

„Hrvati su bili novčano kažnjeni za simbol kukastog krsta, utisnutog na travi stadiona. Ej! Dokle to ide. Simbol kukastog krsta, a kažnjeni su novčanom kaznom. Ako to nije rasizam, ne znam šta je. A i politička poruka ne može da bude predmet nadležnosti tog inspektora.

O ZASTAVI PROTIV OLIMPIJAKOSA I GEJEVIMA...

Patizan je zbog dešavanja na meču sa Budućnosti kažnjen jednom utakmicom zabrane igranja pred svojim navijačima i 100.000 evra, a zbog incidenata na susretu sa Olimpijakosom još jednim mečom i 30.000 evra.

„Kažnjeni smo između ostalog za gej zastavu. Duboko držimo da navijači Partizana nisu poslali nikakvu homofobičnu niti ksenofobičnu poruku. Ako pođemo od pretpostavke da su oni okarakterisali oba kluba, Crvenu zvezdu i Olimpijakos kao gej klubove, što je decidirano izjavio inspektor, pa šta je to problem? U čemu se iskazuje problem ukoliko su neki klubovi „gej-frendli“ klubovi, recimo? Ili imaju navijače koji su gej. Da li onda nama inspektor šalje poruku kako je gej biti nešto loše. S druge strane, tvrdi da mi šaljemo homofobične poruke. Inspektor ih šalje, ne mi. Zastava duginih boja je zastava kojom se oni ponose. To je zastava koja se nalazi na svakoj gej šetnji. Da li to znači da svaki učesnik gej parade sam sebe diskriminiše kad vijori njome? Reč je o pravu sile, a ne sili prava. To je katastrofalno“.

NEKA KAŽU DA NE ŽELE PUBLIKU NA NAŠEM STADIONU

Žalba na kaznu, koju Partizan šalje za dva dana, ne odlaže automatski njeno izvršenje, ali... Predsednik Žalbenog veća može da odluči kako žalba privremeno zadržava dejstvo odluke do okončanja žalbenog procesa, ako postoje „razumni razlozi“.

E, sad: među „razumnim razlozima“ nedavno kažnjen splitski Hajduk je naveo kako će imati „nemerljivu štetu jer je već rasprodao stadion za revanš sa danskim Brondbijem", pa mu je žalba uvažena.

Crno-beli igraju sa Videotonom tek 17. avgusta, što znači da će morati da posegnu za drugim rešenjem.

„Partizan je potpuno svestan i podržava načelo zabrane mešanja politike u sport. Ni na koji način ne organizuje, niti poziva svoje navijače da izriču političke poruke. Naprotiv, kazna od 130.000 evra i dve utakmice na kojima bismo zaradili po 100.000 evra - koliko smo na minule dve utakmice - predstavlja kompletnu rekonstruciju svih onih elemenata na kojima insistira UEFA. Partizan poziva svoje navijače da podržavaju Partizan i samo Partizan".

Umesto zakjučka:

"Svesni smo da kad te kadija tuži i kadija ti sudi ne možemo da očekujemo baš u potpunosti ono načelo distributivne pravde. Izgleda da je teži prekršaj vijoriti gej zastavu, nego vikati „ubij Srbina“ i izgleda da postoje dvostruki aršini u pogledu okolnosti kako i na koji način se kažnjavaju klubovi u Evropskoj kući fudbala. Ovo nije rasistička poruka, već politička. Politički stav. Politički stavovi ne mogu da potpadaju pod nadležnost inspektora za etičku i rasističku netoleranciju. Dakle, to nije normalno. To je protivljenje u samoj suštini. Posle toga, ako UEFA stvarno smatra da je jedino rešenje da se prazni stadion, onda neka kaže da ne želi da Partizan ikad igra pred publikom. Neka kaže da je stadion Partizana, jednostavno, nepoželjan u pogledu publike. I to je stav, ali da mi znamo da je to stav“, pojasnio je prof. dr Vladimir Vuletić, potpredsednik Partizana.

