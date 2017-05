Žestoke reči Zvezdana Terzića: Kokeza je neformalni gazda Parizana, hoće da postavi marionete u Zvezdu

"Žalićemo za Karadžićem", dodao je generalni direktor crveno-belih

Žestoko je na Marakani. Reč ponovo ima Zvezdan Terzić. Generalni direktor crveno-belih, bez uvijanja, poručio je da je Partizan ove sezone bio pojačan predsednikom FSS Slavišom Kokezom.

On je dodao da se Kokeza ponaša kao neformalni predsednik Partizana .

„Teško je ostvariti dva cilja kad ispred sebe imate dva ozbiljna protivnika. To je Partizan, koji nikad ne treba potceniti, a ove sezone je pojačan Slavišom Kokezom. Dešava nam se ono što se desilo sa Karadžićem. Rekao sam da ćemo žaliti sa Karadžićem onakvim kakav je. Taj čovek je umislio da je FSS njegov ratni plen. On je neformalni gazda Paritzana“, rekao je Zvezdan Terzić.

Teško se suzdržavao prvi operativac Zvezde.

„Nije se Partizan utegao, napravio balansiran tim, da gazi 35 utakmica, nego ovaj Partizan liči na onaj u eri Karadžića. Imao je prijateljske klubove i prijateljske igrače u protivničkim klubovima. Imao je sudije. Imao je i čuvene kladioničarske prelaze. I imao je vetar u leđa od FSS“

KOKEZA I TOLE - JEDNA DUŠA U DVA TELA

Šta su motivi Kokeze?

"Kokeza gleda svoj interes. Želja mu je da kontroliše sve u srpskom fudnalu. A ne može da kontroliše Zvezdu dok sam ja ovde, iako želi da postavi svoje marionete".

Terzić i Kokeza su dugo bili saradnici, međutim puklo je posle odlaska iz Zvezde sadašnjeg predsednika FSS. Od tada, prema Terzićevim rečima, Kokeza je napravio spregu sa Partizanom.

„Nastala je u avgustu 2015. kad je otišao iz kluba. On dve godine ruši Zvezdu. Tad je postao potpredsednik FSS i prvi saradnik Toleta Karadžića. Slizao se sa Karadžićem i nastavio njegovim putem. Kad dođe predsendik UEFA obojica ih dočekuju. Oni su jedno. Kokeza gleda svoj interes. Želja mu je da kontroliše sve u srpskom fudnalu.

Direktor Zvezde se osvrnuo na delegiranje sudija.

"Sudija je pred Radnički dobio instrukcije kako je trebalo da sudi i oštetio je Radnički. Morao je Đurđević da dobije crveni karton. Zatim bilo je namernih isecanja kontranapada Radničkog, gde su im svirali nepostojeće ofsajde. Upozoravao sam. Nisam pravio sebi alibi, nije problem da odem. Ali sam upozoravao šta se radi"

O VRUĆIM KUGLICAMA I FINALU KUPA

Bilo je reči o o žrebanju domaćinstva za finale Kupa. Terzić kaže da je znao ishod.

"Uspeli smo da smanjimo dug, za 15-20 dana ćemo imati dug do 25.000.000 evra. A koliko čujem i Partizan je došao na nivo duga do 25.000.000 evra. Zvezda je sad stabilna, jer ima robu u magacinu koja je u vidu mladih igrača vrednija od 25.000.000 evra. Mi ćemo ovu priču nastaviti. Čekam kraj sezone i da se fokusiramo na finale kupa, koje će se održati na stadionu Partzana. Svi smo znali da će se tamo igrati, jer smo svedoci hladnih i narezanih kuglica".

On nije govorio o svojoj budućnosti. Ali naslućivalo se da je spreman da ode posle sednice skupštine kluba...

„Zvezda postoji 72 godine, osvojila je 27 titula, što znači da 45 sezona nije osvojila prvenstvo, živela je i živeće i dalje. Svedoci smo da lovci u mutnom žele da pokažu da je Zvezda na ivici provalije, da je ovde beznađe. Na njihovu žalost, mi ćemo održati Skupštinu, argumentovanu izneti činjenice i ona će članovi odlučiti kojim putem da idemo. Ja ću kao profesionalac smatrati da Zvezda iza sebe ima neuspešnu sezonu, kad ne osvoji titulu. Mislim da tako moraju da se postave svi, da sa najvišim ambicijama uđu u sezonu“, rekao je Zvezdan Terzić.

O učinku u ovoj sezoni...

„Prošle godine smo prodali četiri igrača koja su dala 60 golova. Izuzetno je teško da klub prodaje igrače i juri sportski rezultat. Nego da vidi gde je tanak i da se na tim pozicijama popunjava. To nam je pokazao Ludogorec. Da bi se to realizovalo potrebno je vreme".

