Zicer za Vardar, Voša vida rane

Danas počinje drugo kolo regionalne SEHA lige

Prešov i Dinamo iz Pančeva su trijumfima nad beloruskim Meškovom i Vojvodinom nagovestili zanimljiviji šampionat u odnosu na prošlu sezonu regionalne SEHA lige, ali utisak je da bar danas ne bi trebalo da bude iznenađenja.

Vardar, aktuelni evropski šampion i branilac titule u regionalnom šampionatu, apsolutni je favorit protiv Gorenja (17.30). Pošto se tim koji dobija ne menja, Raul Gonzalez je zadržao kostur ekipe, a na nezvaničnom klupskom prvenstvu sveta osvojio je treće mesto. Ruski milioner Sergej Samsonenko napravio je mašineriju koja samo udara recke.

Rukometni hegemon Makedonije potukao je u prvom kolu SEHA lige gradskog rivala Metalurg pre dva dana (32:23). Tada su se najviše istakli Timur Dibirov, Horhe Makeda i Vuko Borozan od kojih se mnogo očekuje i u nastavku sezone.

Trener Gorenja Željko Babić svestan je da je Vardar za nekoliko koplja iznad njegovog tima, ali ne predaje se unapred.

"Vardar je evropski šampion predvođen jednim od najboljih trenera na svetu, ali želim da moji momci ponove igru u odbrani s meča protiv Celja, hoću da vidim agresivnost, čvrstinu i bolju cirkulaciju lopte u napadu", kazao je Babić.

Od 19.15 na programu je okršaj Neksea i Vojvodine. Hrvatski tim važi za autsajdera, pogotovo nakon one katastrofalne predstave protiv Zagreba (19:27), ali trener Našičana Hrvoje Horvat upravo u tome vidi priliku da se njegov tim digne iz mulja, jer, kako kaže, od ovoga ne može gore.

"Nakon ovakve utakmice možemo ići samo napred. Odigrali smo katastrofalno prvo poluvreme. Ušli smo sa previše respekta prema Zagrebu koji je to znalački iskoristio. Ubili su nas na kontre, u prvom poluvremenu su nam dali mnogo lakih golova. Međutim, nije to nikakav izgovor. Svesni smo da smo odigrali loše, ali pred nama je mnogo napornog rada", govorio je Horvat nakon poraza od Zagreba.

Istina, ni Vojvodina nije izbriljirala na početku nove takmičarske godine, pošto je pančevački Dinamo iznenađujuće slavio u Novom Sadu (29:24), ali još jedan poraz bio bi previše za Vošu.

SEHA LIGA - DRUGO KOLO:

Utorak

17.30: (1,05) Vardar (17,00) Gorenje (13,00)

19.15: (1,12) Nekse (15,00) Vojvodina (7,75)

Sreda

17.15: Prešov - Zagreb

19.00: Celje - Meškov

20.45: Dinamo - Metalurg

(FOTO: Shutterstock)