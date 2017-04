Zidan: Ne znam da li ću raditi u Realu i sledeće sezone

"Znam kako je kada trenirate ovakav klub, i dobre i loše strane, i zato razmišljam samo o svakoj sledećoj utakmici”, rekao je Zidan uoči sutrašnjeg derbija sa Atletikom

Eksplozija u Madridu! U susret sutrašnjem derbiju sa Atletikom u Primeri trener Reala Zinedin Zidan iznenadio je tamošnju javnost šokantnom izjavom da ne zna da li će i sledeće sezone prevoditi Kraljevski klub kao šef stručnog štaba.

“Moj nastavak započetog posla u Realu nije siguran. Ništa ne pripremam za sledeću sezonu, nisam dobio takvo naređenje od uprave. Znam kako je kada trenirate klub kakav je Real, i dobre i loše strane tog posla i zato razmišljam samo o svakoj sledećoj utakmici, nikako o narednoj sezoni”, rekao je Zidan.

Zna Francuz da sutra neće biti lako u okršaju sa Jorgandžijama, posebno zbog užasnog skora koji ima u Primeri - tri vezana poraza na svom terenu od Atletika.

“Nemam objašnjenje za tu seriju poraza, videćemo sutra da li se nešto promenilo. Atletiko je tim koji se poboljšava iz sezone u sezonu i ne vidim ih kao ekipu koja kvari igru, kako mnogi tvrde. Mislim da su izuzetno ofanzivni, ali ćemo učiniti sve da ih sutra iznerviramo, da ih izbacimo iz takta”, poručio je Zidan.

Trener Madriđana odmarao je na prethodnom meču sa Leganesom čuveni napadački trio - Bejl, Ronaldo, Benzema. Sva trojica trebalo bi sutra da budu u timu bez obzira što je u sredu na programu okršaj sa Bajernom u okviru Lige šampiona.

“Ideja je bila da se sva trojica odmore kako bi u finišu sezone fizički bili top pripremljeni. Svi koji treniraju sa timom znaju da mogu da doprinesu ekipi, tako da je rotacija normalna stvar. Za Ronalda nema nikakvog posebnog režima. Pričao sam sa njim, on je pametan momak i prihvatio je odluku da ga odmorim, jer zna da je svež potreban Realu. Kristijano je važan za nas. Na svakoj utakmici on želi da postigne gol, ambiciozan je i prenosi pozitivnu energiju. On je naš motor”, hvali mudri Zidan prvu zvezdu tima.

U februaru prošle godine Atletiko je naneo prvi poraz Zidanu na klupi Reala, ali želje za osvetom nema.

“Ne želim nikome da se svetim zbog tog poraza. Svaka nova utakmica je novi izazov koji me motiviše. Ovde su u pitanju samo tri boda, nikakva prošlost me ne zanima, posebno ne taj poraz o kojem ne razmišljam. Svi razmišljamo samo o sutrašnjoj utakmici”, zaključio je Zinedin Zidan.

Okršaj između Reala i Atletika zakazan je na stadionu “Santijago Bernabeu” od 16.15 časova.

