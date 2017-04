Zidan prvi put na udaru kritika: Gde je pogrešio i da li je prošlo vreme BBC-a?

Broje se greške Realovog šefa struke

Sastavni deo trenerskog posla posle neuspeha - kritike. Došlo je vreme i na Zinedina Zidana. Titula šampiona Evrope osvojena iz prvog pokušaja, pa novi plasman u polufinale, a i liderska pozicija na tabeli tokom većeg dela šampiona do sad su mu štitili leđa. Ali poraz u El Klasiku se ne prašta, pa je i madridska štampa krenula da mu ukazuje na stvari koje su uticale na izgubljenu utakmicu sa Barselonom.

Naravno, tek pošto su osuli paljbu po sudijama, pa se bunili zbog toga što su mnogi navijači katalonskog giganta uspeli da dođu do ulaznica za deo tribina namenjen Realovim pristalicama... Međutim, nešto je i do Reala i do Zinedina Zidana. Marka je izdvojila nekolio detalja.

GERET BEJL

Rovitog ga je Zinedin Zidan poslao u vatru i to mu se obilo o glavu. Geret Bejl je izdržao do 39. minuta. Nije bio spreman. I možda je bolje da je počeo na klupi. Em nije značajno doprineo Realovoj igri, em je šefu već u 39. minutu oduzeo jednu izmenu. Kockao se Zidan i izgubio. Dežurni kritičari će reći - nedostatak poverenja u rezerviste?

KRAJ BBC TANDEMA?

Ne samo zbog rovitog Bejla. Madriski mediji izgubili su poverenje u trozubac Bejl, Karim Benzema, Kristijano Ronaldo. Ni u koga posebno, jednostavno smatraju da Kraljevski klub više pruža u formaciji 4-4-2 sa Ronaldom kao drugim isturenim napadačem. Da se o tome debatovati, ali ove sezone zaista je bilo pregršt utakmica u kojima se takvo razmišljanje ispostavilo kao ispravno.

MARKO ASENSIO I ISKO NA KLUPI

U direktnoj vezi sa prethodnom konstatacijom. Marka dakle smatra da je Real bolji tim kad igra u formaciji 4-4-2 i zato smatra da je Zidan morao da od prvog minuta ukaže šansu Marku Asensiju ili Isku, posebno zato što su obojica blistali poslednjih nedelja. Sa jednim od njih dvojice na terenu Zidan dobija balans na sredini terena. Istini za volju, kad je Asensio zamenio Bejla madridski tim je i primio dva od tri gola. Bilo kako, u Madridu smatraju da je on morao da krene od prvog minuta pre Velšanina. Naravno, od Zidana se ne traži da rasformira BBC trio, ali se ocenjuje da je trenutno sistem 4-4-2 bolje rešenje, samo da treba hrabrosti da se to i kaže igračima koji su mnogo plaćeniji od Asensija i Iska. Posebno zbog toga što se u Madridu, iako je Isko to više puta demantovao, pribojavaju da bi klupa mogla da mu se smuči i da će zbog toga zatražiti transfer.

VOĐENJE SAME UTAKMICE

Pomalo u stilu "šta bi bilo kad bi bilo". Tačan termin koji je Marka navela glasi: čitanje igre. Posebno se Zidanu zamera na poslednjem, trećem golu Barselone. U trenutku kad je Serđi Roberto povukao akciju završenu pogotkom Lionela Mesija na Barsinoj polovini terena bila su čak šestorica Realovih igrača. U 91. minutu. Naivno. Kao što je naivan bio i žuti karton Kazemira već u 12. minutu zbog čega je u nastavku utakmice morao da bude posebno obazriv što je, podseća Marka, i te kako naštetilo Realovim naporima da Barsu zaustave tamo gde je najjača - u vezi.

Sve ovo ne znači da u Madridu traže Zidanovu glavu na panju, ali klub kakav je Real nemilosrdan je prema svakome. I što se pre Zidan navikne na kritike to će duže trajati na stadionu "Santjago Bernabeu". Često umeju da budu i korisne.

