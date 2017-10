Živkov zid: Samo jedan gol iz igre na osam utakmica, druga odbrana lige, cena skače na 600.000 evra (VIDEO)

Nekadašnji golman Partizana blista i u drugoj sezoni u dresu Ksantija

Srbijo, ne brini za golmane!

Vladimir Stojković je potvrdio klasu s prelaza iz leta u jesen kako u Partizanovom, tako i reprezentativnom dresu, Predrag Rajković pravi bravure u Tel Avivu, Marko Dmitrović je standardan u Eibaru, nova tinejdžerska senzacija Mile Svilar će se uskoro priključiti Orlovima, a strahovit uzlet čuvara mreže sa našeg podnevlja potvrdio je i - Živko Živković.

U opremi Ksantija, nekadašnji prvotimac crno-belih je „dohvatio“ formu karijere. Brani kao nikad ranije. Bolje nego lane, kad su ga lokalni navijači proglasili najboljim pojedincem kluba. Koliko je impresivan najbolje se vidi po podatku da je tek minulog vikenda, u remiju sa doskorašnjim liderom AEK-om (1:1) prvi put matiran iz igre od početka sezone. A prošlo je ukupno osam utakmica (sedam u prvenstvu, jedna u kupu).

„U sedam kola čak pet puta su me vaše kolege iz grčkih medja, što iz najtiražnije Gazete, što iz TV Novasport, proglašavali najkorisnijim igračem utakmice“, raportira za MOZZART Sport Živko Živković, triput biran u idealan tim kola tamošnje Superlige.

Posebno impresivan bio je u sudaru sa najjačim timovima. Olimpijakosu je branio skoro sve, a ukrotio je nekoliko zicera i drugom atinskom velikanu, AEK-u, u nedelju veče, a samo nekoliko minuta mu je nedostajalo da opet sačuva nulu.

„Umalo da i ovo izdržimo. Imali smo prednost 1:0, ali su nam u drugom poluvremenu isključena dva fudbalera i jednostavno nismo uspeli. Raduje me, ipak, što smo disciplinovana ekipa i što stvaramo velike probleme ovima iz vrha. Olimpijakos nam je dao gol posle kornera, Levadijakos iz penala, a AEK nas je pri put matirao iz igre. To pokazuje kakav smo bedem izgradili pozadi. Druga smo najčvršća odbrana lige, odmah iza PAOK-ove“.

Imajući u vidu način na koji brani, ne čudi što su tokom prenosa pojedinih utakmica tamošnji komntatori zbunjeni. Jedan se pitao „kako je to veliki klub, kakav je, na primer, Olimpijakos, propustio priliku da angažuje golmana Ksantija?“.

„Prijaju pohvale. Ne krijem da je letos bilo kontakata sa klubovima vodeće četvorke, ali mene to ne opterećuje. Prvi cilj mi je da podignem nivo odbrana u odnosu na minulu sezonu. Stvarno sam srećan u Ksantiju, pronašao sam mir i zadovoljstvo, osećam kao da sam tek počeo da igram fudbal. Kao sam sam se ponovo rodio. Ugovor mi važi do leta 2019. i nema razloga da žurim, a ako dođe ponuda kojim bi bili zadovoljni i klub i ja onda bismo razmotrili sve opcije. Ksanti mi je sjajna odskočna daska za narednu destinaciju u karijeri. Kad za to dođe vreme“.

Posle ovakvih partija možda Živko Živković ima pravo da se nada povratku u reprezentaciju u koju ga je pre dve i po godine zvao tadašnji selektor, Radovan Ćurčić.

„Svakom igraču je san da brani svoju zemlju. Selektor je taj koji bira, naravno da bih voleo da se nađem u državnom timu, ali moram da priznam da je Stojke tu neprikosnoven sa više od 80 mečeva za Orlove, da imamo sjane Rajkovića, Jovanovića, Dmitrovića, koliko vidim i Lukač blista u Turskoj... Težak je izbor na selektoru, a na meni je da nastavim s dobrm izdanjima za Ksanti, pa ako bude...“

S obzirom da je najviše zahvaljujući njegovim odbranama ekipa Milana Rastavca prvi vrhu tabele (peto mesto), pitali smo Živka kakve su ambicije Ksantija za ovu sezonu.

„Bez euforije i zanošenja. Idemo od utakmice do utakmice. To nas je i dovelo u ovu poziciju, trener Rastavac je implementirao nove ideje, ekipa ih prihvatila, vidi se napredak i ako ovako nastavimo Ksanti može da se bori za izlazak u Evropu, što bi bio uspeh vredan pažnje“, ocenio je Živković, uz zahvalnost navijačima na podršci.

KOLIKO KO ZARAĐUJE I KAKO OPISUJU ŽIVKA

U istraživanju popularnog grčkog sajta contra.gr Živko Živković je opisan na sledeći način:

„Protiv AEK-a je još jednom dokazao kakav je golman. Mnogi koji su ga gledali uživimo smatraju da je bio najbolji u prethodnoj sezoni u Grčkoj. Letos nije imao zvaničnu ponudu od četiri vodeća kluba, iako su svi velikani kupila po golmana. Olimpijakos je doveo Protoa, PAOK Reja, Panatinaikos Diudisa, a AEK Cinotasa.

Zatim su objavljenje godišnje plate čuvara mreže u tim klubovima:

Olimpijakos: Proto (550.000 evra), Kapino (500.000)

PAOK: Glikos (450.000), Rei (400.000)

AEK: Anestis (150.000), Barkas (150.000)

Panatinaikos: Vlačodimos (120.000), Diudis (100.000).

Zato i naslov:

„Za jednog Prota možete da dovedete šest Živkovića“.

Pa objašnjenje:

„A dečko je došao bez obeštećenja i plaćen je samo 85.000 evra po godini, pošto ga je otkrio Janis Papadimitru i ubedio predsednika kluba da ga dovede“.

Prema proceni grčkih kolega, Živko Živković će narednog leta vredeti oko 600.000 evra, na ime obeštećenja.

