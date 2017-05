Zizu 2020: Novi ugovor je tu! Ako osvoji Ligu šampiona stiže specijalni bonus i još 13.000.000 evra

Dogovorili se Florentino Perez i legendarni Francuz

Veličina slova A A A

Ruka ruci. Još samo potpis nedostaje, ali dogovor je postignut. Real Madrid i Zinedin Zidan nastavljaju zajedno.

Bez obzira što se poslednjih sedmica po španskim medijima provlačilo da odnosi između Florentina Pereza i legendarnog Francuza nisu idealni i ma šta uradi do kraja sezone, aktuelni šef struke kraljevskog kluba ostasće na stadionu „Santjago Bernabeu“ bar još tri sezone. Njegov aktuelni ugovor ističe u junu 2018, međutim, predsednik je ponudio, a Zizu prihvatio produžetak saradnje, koja će biti overena do leta 2020. godine.

Marka piše da će ovaj posao zvanično biti potvrđen posle finala Lige šampiona, zakazanog za 3. jun u Kardifu, jer ni Perez ni Zidan ne žele da skreću fokus sa važnih mečeva u završnici sezone. A Real ima priliku da osvoji dva pehara, ukoliko sačuva lidersku poziciju u Primeri i savlada Juventus u finalu elitnog kupa, čime bi odbranio trofej osvojen lane u Milanu.

Baš to što osvaja trofeje - a za 17 meseci otkako je nasledio Rafaela Beniteza skupio ih je tri - omogućilo je Zidanu ugodnu pregovaračku poziciju, još kad je Florentino osetio glas navijača koji podržavaju nekadašnjeg vezistu nije imao kud nego da mu ponudi novi ugovor. Jedino što se još ne zna jeste kolika će biti plata. Trenutno Zizu zarađuje precizno 5.781.818 evra godišnje, što je ustanovljenom ugovorom iz 4. januara 2016. kad je došao da ugasi požar posle loše epizode Rafe Beniteza. U njemu je klauzula koja mu garantuje da se primanja automatski dupliraju ukoliko osvoji Ligu šampiona. Plus, kao dodatnu premiju za „ušati pehar“ dobija još 1.500.000 evra. To znači da je samo na osnovu toga što je prošle sezone savladao Atletiko i postao prvak Evrope zgrnuo 13.000.000 evra.

Isto to može da ponovi pod uslovom da 3. maja bude bolji od svog bivšeg kluba, Juventusa. U tom slučaju za samo godinu i po dana račun jednog od najelegantnijih fudbalera u istoriji postao bi bogatiji za ukupno 26.000.000 evra. Ima i razloga: dve Lige šampiona za dve godine. Malo li je... Onda ni povećanje plate neće biti problem, jer para na paru ide.

Još važnije: pod uslovom da do kraja odradi novi ugovor, odnosno ostane na klupi do juna 2020, Zinedin Zidan postaće najdugovečniji trener u istoriji Real Madrida kad je reč o eri Florentina Pereza. U tom slučaju njegov mandat trajao bi četiri i po godine i nadmašio bi Visentea del Boseka, Karlosa Keiroša, Hozea Antonija Kamača, Vanderleja Luksemburga, Manuela Pelegrinija, Žozea Murinja, Karla Ančelotija i Rafaela Beniteza.

Ipak je to Zizu.

(FOTO: Action images)