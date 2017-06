Zizu, ponovo si postao besmrtan

Zidanov učinak za 17 meseci trenerske karijere zvuči ovako – jedna šampionska titula u Primeri, dve Lige šampiona, jedan Superkup Evrope i jedno svetsko prvenstvo za klubove

Veličina slova A A A

Druga sezona na klupi najvećeg kluba na svetu i drugi trofej u Ligi šampiona. Zinedin Zidan je čovek koji sa sobom nosi slavu i uspehe. Legendarni Zizu je već sada postao neko o kome se neće samo pričati na osnovu nestvarnog fudbalskog umeća, već i na osnovu onoga što je učinio kao trener.

Čuveni Francuz je večeras uspeo ono što nikome nije u eri sadašnje Lige šampiona, ali i ono što nijedan stručnjak nije učinio punih 27 godina, a to je da osvoji dva uzastopna najvažnija trofeja u klupskom fudbalu zaredom. Pre njega to je učinio legendarni Arigo Saki sa Milanom, dok je u nekadašnjem Kupu šampiona to uspelo još osmorici trenera: Hoseu Viljanogi (Real Madrid), Luisu Karnilji (Real Madrid), Beli Gutmanu (Benfika), Eleniju Ereri (Inter), Štefanu Kovaču (Ajaks), Detmaru Krameru (Bajern Minhen), Bobu Pejsliju (Liverpul) i Brajanu Klafu (Notingem Forest). Zidan je tako ušao među odabranih 10 trenerskih veličina, a još prošle godine postao je jedan od sedmorice stručnjaka koji su osvajali ovaj trofej i kao igrači i kao treneri. To su još uspeli samo Migel Munjoz, Karlo Anćeloti, Pep Gvardiola, Đovani Trapatoni, Johan Krojf i Frank Rajkard.

Trenera Real Madrida fudbalski analitičari još uvek odbijaju da svrstaju među vrsne taktičare. Možda on to i nije, ali je sve svoje igrače uspeo da natera da igraju fudbal i ubedio ih je da su najbolji, a da je tako pokazali su večeras protiv taktički verovatno najpotkovanijeg tima u Evropi i trenera koji ne dozvoljava taktička iznenađenja. Zidanov Real je igrao i nadigrao Juventus, koji je u drugom poluvremenu bio potpuno razbijen.

Zvuči nestvarno, ali Zidanov učinak za 17 meseci trenerske karijere zvuči ovako – jedna šampionska titula u Primeri, dve Lige šampiona, jedan Superkup Evrope i jedno svetsko prvenstvo za klubove. Zidan je prvi trener u istoriji fudbala koji je osvojio dva evropska trofeja u samo dve sezone.

Ipak, i sam je svestan da je njegovo vreme tek počelo, o čemu svedoči i reakcija posle samog finala kada je na na pitanje novinara o tome da li misli da je najbolji trener na svetu u ovom trenutku odgovorio "Ne, ne, ne, to ne" i otišao.

(FOTO: Action images)