Zlatan: Lukaku je jak, Aguero sve zna... a ja sam lav, a lavovi se ne porede sa ljudima (VIDEO)

Intervju koji u samo nekoliko rečenica otkriva pravo lice švedskog asa

Njega i ko ne voli, mora barem malo ga simpatiše. Barem na neki način, Jer Zlatan Ibrahimović je ikona modernog fudbala, čovek koji zahvaljujući ličnom miksu, momka balkanskih korena obrazovanog i odgajanog u Švedskoj, uspeo da izgradi kultni status.

Ta mešavima ovdašnjeg šarma i humora, ali i severnjačke posvećenosti poslu napravili su ga takvog kakav je, a jedan je od najboljih. Svestan je toga i as iz Malmea koji se vratio na teren nakon suspenzije i odmah postigao gol protiv Evertona. Istina sa bele tačke.

"Premijer liga me moli da ostanem", tvrdi Ibrahimovič u intervjuu koji je u potpunosti urađen u njegovom fazonu, "Došao sam u Englesku sa 35 godina i svi su očekivali da me vide u invalidskim kolicima. I šta se desilo? Lav je još živ! I to vam je tako..."

Na pitanje ko je trenutno najbolju strelac u Premijeršipu Zlatan je bio jasan:

"Lukaku je jak, Aguero sve zna..."

Gde ste tu vi, upitao ga je novinar.

"Lavovi se ne porede sa ljudima", lakonski, uz širok osmeh je odgovorio Zlatan i tako završio bilo kakvu raspravu.

Mnogi Ibrahimovića smatraju prepotentnim, i verovatno su u pravu, ali se ne pitaju kako bi se oni ponašali da su u "njegovim kopačkama". Da na najvećim stadionima sveta godinama daju prelepe golove i prave čuvare "na budale". Jedan je Zlatan, sasvim poseban i kao fudbaler i kao čovek, i to treba poštovati.

(foto: Action Images)