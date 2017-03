Zlatanovo objašnjenje: Skočio je na moj lakat (VIDEO)

Mančester Junajted igrao je 1:1 protiv Bornmuta, a meč je svakako obeležio Zlatan Ibrahimović koji je imao nekoliko čudnih poteza, previše grubih, u duelima sa Tajronom Mingsom.

Posle meča dao je objašnjenje za situaciju iz skok duela u kome je silovito udario čuvara laktom u glavu.

"Imate televizor, možete da vidite. Skočio sam, i to visoko, a Mings je skočio na moj lakat", rekao je Zlatan posle utakmice.

Rvačko bacanje, gaženje na glavu, lakat u facu... Pobesneli Zlatan, brutalni Mings i očajni sudija (VIDEO)

Sudija Kevin Frend nije sankcionisao ovakvo ponašanje, kao ni rvačko bacanje ranije na utakmici.

Trener Junajteda Žoze Murinjo komentarisao je posle meča sve ono što se dogodilo, a jedno od pitanja odnosilo se i na gaženje koje je Zlatan doživeo od Mingsa.

"Zlatan je veliki čovek kao što sam i ja. Mi nismo generacija koja ide po medijima i plače", rekao je Murinjo.

Vejn Runi je opet bio nezadovoljan što Mings nije kažnjen i rekao je tamošnjim medijima da očekuje da će defanzivac Bornmuta biti naknadno kažnjen.

Referee saw it and didn't give him a second booking. Absolutely shocking. pic.twitter.com/6frDTe07VG