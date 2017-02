Zmije! Gde ste bili do sada?

Igrači Lestera pod rafalom kritika zbog pobede

Kada su prošle sezone pobedili Liverpul uz onaj maestralan volej Džejmija Vardija, fudbaleri Lestera su slavljeni kao heroji i njihova pobeda je glorifikovana. Sada kada su opet oborili na kolena velikana sa Enfilda, cela Engleska im je cinično čestitala na pobedi i prikačila nadimak - Zmije!

Cilja se na preporod Lestera preko noći posle odlaska Klaudija Ranijerija. Nikome nije jasno kako su Lesterovi fudbaleri tako brzo uspeli da se “resetuju” posle smene Italijana i da odigraju tako dobar meč protiv Liverpula.

Ono što je mnogima upalo oči je stav Lesterovih fudbalera na terenu. Stav koji nisu imali od početka sezone i koji ih je krasio u prethodnoj… Preorali su teren, ginuli za svaku loptu, napadali direktno Liverpul, odigrali na 100 odsto svojih mogućnosti.

Samo su podgrejali glasine da su “bušili” Ranijerija, da nisu želeli da se trude kod njega i da su na kraju ipak održali taj tajni sastanak sa gazdom na kojem su tražili smenu trenera. Zbog toga su na društvenim mrežama brzo prekršteni iz “lisice” u “zmije”. Na internetu se mogu pronaći mnoge prozivke i poređenja Lesterovih fudbalera sa zmijama, duhovite fotomontaže...

Jedna od najoriginalnijih je svakako ona iguanom i zmijama koje je napadaju, a kao inspiracija je poslužio sjajan dokumentarac Bi-Bi-Sija snimljen na Galapagosu.

Oglasio se i čuveni karikaturista Omar Momani sa zanimljivom ilustracijom na kojoj zmije sa glavama Vardija, Mareza i Drinkvotera dave Jirgena Klopa.

Čak su i neke poznate ostrvskog fudbala izrazile sumnje i kritikovale Lesterove fudbalere što ovakav stav nisu pokazivali od poečtka sezone.

“Lester je bio briljanatan. Apsolutno fantastičan. Ali ovo je pobeda izvojevana neverovatnom energijom i željom. Pokrivali su sve delove terena, stizali na sve strane. Bili su onaj ružni protivnik kojeg je mnogo teško pobediti. Ali to nije taktika i to nije kvalitet igrača. To je nešto što je unutra. Odjednom vidimo 11 igrača koji su potpuno posvećeni. Gledam fudbal dosta dugo i nikada ranije nisam video da bi oba tima trebalo da izađu sa terena posramljeni i pognutih glava. Liverpulovi zbog toga jer su bilo jako loši. A Lesterovi zbog toga što su bili jako dobri samo zahvaljujući trudu i želji kojih nije bilo ranije. Na neki način su samo pojačali sumnje da nisu stajali iza Ranijerija”, rekao je bivši Liverpulov as Džejmi Karager.

Sumnjičav je i legendarni defanzivac Mančester Junajteda, Geri Nevil.

“Teško je ovo objasniti. Nema šanse da je Šekspir uspeo da napravi neku ogromnu taktičku promenu za dva dana. Nije on mađioničar. Sve je u mentalitetu i pristupu igrača koji sami odlučuju da li žele da igraju ili ne. Mislim da se Ranijeri ako je gledao utakmicu, sada pita: ‘Gde im je ovo bilo pre dve nedelje’? Kao da su uključili prekidač… Ne znam kako se ovo desilo, ali se desilo”, rekao je Nevil i između redova provukao sumnju u karakter Lesterovih fudbalera.

Koliko su prošle sezone bili omiljeni i popularni, toliko Lesterovi igrači sada padaju u očima ljubitelja fudbala. Da li su zaista bili toliko sebični da nisu želeli da se trude i da su na taj način idjestvovali otkaz Ranijeriju?

Dokaza za to nema. Ali, sve će biti jasnije u nastavku sezone. Možda i Italijan snosi krivicu, možda je izgubio poverenje svlačionice, možda se i ogrešio neke igrače poput Uljoe ili Okazakija. Ali biranje utakmica i nož u leđa treneru svakako nisu bili najbolje rešenje.

Navijači Lestera su verovatno jedini koji su oduševljeni sinoćnjim izdanjem svojih fudbalera, mada i među njima ima onih koji ne mogu da prežale način na koji je Ranijeri otušten.

Klupska i ostrvska legenda Geri Lineker je poslao poruku da bi Ranijeri trebalo makar da dobije dostojanstven oproštaj i šansu da ga navijači pozdrave na stadionu.

Kako bilo, Ranijeri je prošlost, a Lester je ostvario važnu pobedu u borbi za opstanak. Šta god da bude do kraja sezone, čini se da na leto sledi raspad tima koji je prošle sezone ispisao fudbalsku bajku jer očigledno da u mnogima od njih više nema motiva da stave Lester na prvo mesto.