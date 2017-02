Zna se tim Partizana: Marko Nikolić ima poruku za igrače

Trener crno-belih očekuje da njegove kolege na klupama superligaških ekipa posegnu za defanzivnim varijantama i u prolećnom delu sezone

Ako bi danas počelo prvenstvo, Partizanova struka, igrači, samim tim i navijači i te kako bi imali razlog da veruju kako će na kraju sezone osvojiti titulu. Crno-beli jesu izgubili od nemačkog četvrtoligaša Kikers Ofenbaha pre pet dana, ali su zatim u dva testa pokazali da ulaze u formu i pobedama nad litvanskim Atlantasom (2:1) i ukrajinskom Zirkom (4:0) doprineli euforičnom raspoloženju Grobara.

Jedino kod Marka Nikolića, poslovično opreznog, nema euforije ni u tragovima. Šef struke ekipe iz Humske 1 zadovoljan je trećom proverom tokom priprema na Kipru, pre svega zbog utiska da će u srpskom prvenstvu protivnici Parnog valjka igrati na isti ili sličan način kako je to u ponedeljak činila Zirka.

„Protivnik je igrao sa tri ili pet igrača u poslednoj liniji, što se dešavalo više puta u našem prvenstvu jesenas, a za očekivati da kolege posegnu za tim varijantama i na proleće. Zato smo provežbali novu problematiku. Plus, mnogi timovi izlaze visoko na početak našeg napada, pokušali smo taj pritisak da rešimo“, rekao je Nikolić.

Crno-beli su juče bili rastrčani i raspucani, utisak je da su mogli da budu u efikasniji.

„Ne može baš svaka šansa da se iskoristi. Doduše, to je uvek bitino u Partizanu, jer sve utakmice poprime drugačiji tok posle našeg pogotka. Ne bi sebi smeli da dozvolimo luksuz da promašujemo veliki broj prilika. Nekad će ih biti manje, samim tim će procenat realizacije morati da bude veći“.

S obzirom da se bliži kraj priprema na Kipru uočljiv je pomak na planu zalaganja i borbenosti, pošto borba za dresove ulazi u završnu fazu.

„Svim igračima mogu da uputim jednu poruku. Prolećni deo prvenstva je potpuno drugačiji nego jesenas. Ima 16 utakmica u ligi, u kupu ćemo igrati najmanje jednu možda i više, sve to traje tri meseca, pa se prostom matematikom dolazi do sedam utakmica mesečno. To znači gušći raspored nego u prvom delu sezone. Neki igrači su opterećeni kartonima, pa nam je potrebno više fudbalera u rotaciji nego jesenas. Dobro je što se momci nameću, što se bore, imaju dobar odnos prema igri“.

Proveru sa Ukrajincima počeli su Kljajić - Vulićević, Ostojić, Milenković, Miletić - Everton, Kosović - Janković, Leonardo, Alen Stevanović - Đurđević. Za očekivati je najviše dve do tri promene u startnih 11 za prolećnu premijeru sa Radom, pre svega na mestu zadnjeg veznog (Marko Jevtović), jednog krila (Nemanja MIhajlović) i u špicu (Leandre Tavamba).

„Ovo jeste okosnica, nema šta. Ima još nekoliko igrača koji konkurišu za tim. Šest-sedam nijh. To je dosta dobra pozicija za trenera. Rekao bih, slatke muke“, zaključio je Marko Nikolić, strateg crno-belih.

LEONARDO KOREKTAN, NE VOLIM ISTICANJE POJEDINACA

Za razliku od nekih ranijih utakmica (Koper, Kikers), na kojima se bio ekstremno nervozan, Brazilac Leonardo je konačno počeo da igra fudbal i protiv Zirke podsetio na učinak iz jesenje sezone. Pobedu Partizana ukrasio je pogotkom, uz tri asitencije.

„To su pripreme, prošao sam ovo desetine puta, sve nervozice koje se dešavaju su sastavni deo ovog perioda. Leo je odigrao korektnu utakmicu. Ne samo on. Ne volim isticanje pojedinaca, čini mi se da mediji vide strelce i asistente, a ja sam video još neke dobre partije“, rekao je Marko Nikolić.

