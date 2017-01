Znate, ja sam bio tu i u nekim lošim vremenima - jedne godine završili smo drugi...

Na današnji dan rođen je Bob Pejsli, najuspešniji menadžer u istoriji Liverpula! Za devet godina koliko je vodio Redse osvojio je jednak broj trofeja kao svi njegovi naslednici zajedno...

Robert Pejsli (23. januar 1919 – 14. februar 1996)

Nije bio rođeni Skauzer. U Liverpul je došao kada mu je bilo 20. Došao je da profesionalno igra fudbal u osvit Drugog svetskog rata, 1939. i s kratkim odsustvom od nekoliko godina – dok se u afričkim pustinjama borio protiv nacista kao pripadnik kraljevske vojske – u tom gradu ostao skoro šest decenija, sve do svoje smrti 1996. Za to vreme postao je istinska legenda Redsa i jedna od najvećih fudbalskih figura svih vremena.

Bob Pejsli profesionalno je igrao samo za jedan klub u karijeri – Liverpul. I kao trener branio je boje samo jednog tima – Liverpula. Zbog toga, ali i svega onoga što će uraditi za Redse, koje je učinio najvećim klubom u Britaniji, i jednim od najvećih na svetu, njegovo ime i danas, dve decenije posle smrti, odzvanja Enfildom.

Početkom šezdesetih godina Bil Šenkli udario je stabilan, ogroman temelj čije se granice u ono vreme nisu nazirale, a rezultati nisu odmah došli. Mnogi su sumnjali da će se na njemu graditi nešto grandiozno, za šta je ustvari ta podloga i bila predviđena. Ali kada se čuveni Škot povukao posle 15 godina i mesto ustupio svom prvom pomoćniku - specijalcu koji se posle igračke penzije 1954. u klubu zapolio kao samouki fizioterapeut – počela je izgradnja velelepne palate čiji sjaj neće zaslepeti samo Ostrvo.

Paraf glavnog arhitekte glasio je: Robert Bob Pejsli.

Tih i povučen, uglavnom škrt na rečima, često je umeo da kaže da "njegova ekipa govori na terenu umesto njega". A to nisu bile obične reči, već pesma najlepše melodije. Za devet godina koliko je proveo kao šef struke Redsa, forsirajući kontinentalni stil, poput svog učitelja, ključno je doprineo da Liverpul postane apsolutni vladar engleskog fudbala i najuspešniji klub Evrope od druge polovine sedamdesetih pa do početka osamdesetih. Za sve to vreme samo dva puta nije bio šampion Engleske.

"Znate, ja sam bio tu i u nekim lošim vremenima. Jedne godine smo završili drugi", jedna je od najpoznatijih izjava Boba Pejslija koja ponajbolje oslikava dominaciju Redsa u njegovo vreme. "A kada je drugo mesto neuspeh, onda možete misliti koliki je pritisak i koliko je Liverpul veliki klub".

Tako je bilo nekada... Kod Pejslija.

Za Šenklija navijači kažu da je izvukao klub iz blata, uveo u prvu ligu, da je Liverpul učinio respektabilnim u Engleskoj i Evropi, a da su Redsi pod Pejslijem postali najveći na oba fronta. Sa njim je Liverpul po prvi put postao prvak Evrope. Bilo je to na rimskom Olimpiku 1977. U finalu Kupa šampiona pobeđena je Borusija iz Menhengladbaha – 3:1.

"Ne, neću da popijem ni kap alkohola! Želim da ostanem trezan i dobro upamtim svaki detalj ovog veličanstvenog momenta. Večeras ćemo u Rimu samo papa i ja biti trezni".

I naredne sezone Redsi su postali šampioni Evrope pošto su u finalu na Vembliju srušili belgijski Briž – 1:0. Evropski het-trik Pejslijevih momaka iduće godine sprečio je Notingem Forest, izbacivši Liverpul u prvom kolu Kupa šampiona. Ali i te sezone domaća titula superiorno je osvojena – prvo mesto ispred Šumara sa svega 16 primljenih golova u 42 meča, kod kuće svega četiri?! Čelsiju se, recimo, mreža tresla 92 puta...

Kruna Pejslijeve karijere bila je treća evropska kruna 1981. Na Parku prinčeva Liverpul je tada tukao Real Madrid (1:0) našeg Vujadina Boškova. Bob Pejsli tako je postao prvi trener u istoriji sa tri najvažnija trofeja u klupskom fudbalu. Sustigao ga je tek pre tri godine Karlo Ančeloti.

Najuspešniji menadžer u istoriji Liverpula povukao se sa klupe u leto 1983. Oprostio se – pa naravno – titulom, a nasledio ga je pomoćnik Džo Fagan. Pejsli je ostao u klubu, gde je radio kao direktor i jedno vreme savetnik prvog trenera Kenija Dagliša. Definitivno se penzionisao krajem 1992, posle više od pola veka provedenih na Enfildu...

(foto: Action Images)